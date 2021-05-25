تركيب 1034 عمود إنارة في المنطقة الوسطى

ابوظبي - سيف اليزيد - الشارقة (الاتحاد)

أنجزت إدارة المنطقة الوسطى بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة عدداً من المشروعات التطويرية بالمنطقة الوسطى، تضمنت تركيب 1034 عمود إنارة في عدد من مناطق وشعبيات المنطقة الوسطى، حيث تم إنارة طريق سهيلة، وعدد من المشروعات في مناطق الوشاح والبستان وفلي ومليحة وتل الزعفران وطريق شوكة بالمنطقة الوسطى، وذلك ضمن المشروعات التطويرية التي تعمل على تنفيذها لخدمة الأهالي في هذه المناطق وتوفير الأمن والسلامة لسائقي السيارات على الطرق، كما تم الانتهاء من صيانة أعمدة إنارة لعدد (294) بمناطق متفرقة شملت المدام، فلي، الذيد، الطيبة.

وأوضح المهندس خليفة محمد الطنيجي مدير إدارة المنطقة الوسطى ابنه تم خلال الربع الأول من عام 2021 توصيل خدمات الكهرباء لعدد 12 مشروعاً ومنشأة تجارية، كما تم تركيب كيبلات كهربائية بمناطق متفرقة والانتهاء من إجراء الصيانة الدورية لعدد 83 صندوق إنارة واستبدال كشافات كهرباء قديمة بأخرى حديثة لعدد 50 كشافاً وإنجاز إنارة مدخل شعبية مليحة الغربية بتركيب عدد 23 عمود إنارة، والانتهاء من إنارة طريق سهيلة بتركيب عدد 34 عمود إنارة شعبية وشاح بتركيب عدد 36 عمود إنارة، والانتهاء من إنارة منطقة البستان بتركيب عدد 34 عمود إنارة.

وأشار التقرير الإحصائي عن الربع الأول من 2021 إلى أن الهيئة تعمل على تنفيذ محطتي توزيع كهرباء جهد (33 ك.ف.) بمنطقتي نزوى والذيد، وكذلك تعديل الشبكات في المنطقتين، حيث بلغت نسبة إنجاز الأعمال المدنية لمحطة نزوى أكثر من (51%)، كما بلغت نسبة إنجاز الأعمال المدنية في محطة الذيد أكثر من (53%).

وتعمل الهيئة خلال المرحلة المقبلة على تنفيذ جملة من المشاريع التطويرية والتنموية الخاصة بالشبكات ومحطات التوزيع بمدن المنطقة الوسطى، سعياً منها لمواكبة التطور الكبير وتحقيقاً لخطتها التنموية، وذلك بالتعاون مع كافة الجهات الحكومية لإنجاز المشروعات بجودة وكفاءة وفي أسرع وقت.