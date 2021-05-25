الامارات | «السلامة الغذائية» تغلق مطعماً يبيع أغذية غير حلال دون تصريح

شكرا لقرائتكم خبر عن «السلامة الغذائية» تغلق مطعماً يبيع أغذية غير حلال دون تصريح والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدرت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية قراراً بإغلاق إداري بحق «مطعم جيونجو جاردن» في جبل الظنة بمنطقة الظفر، لخطورته على الصحة العامة، وبيع وتحضير الأغذية غير الحلال في المنشأة دون استخراج التصاريح اللازمة، وتخزينها وتحضيرها بالمعدات والأدوات نفسها المستخدمة لتحضير الأغذية الحلال دون فصلها.

وأكدت الهيئة أن قرار الإغلاق سيستمر طالما تواجدت أسبابه، حيث يمكن السماح للمنشأة بإعادة مزاولة النشاط مجدداً بعد تصويب أوضاعها واستيفائها المتطلبات اللازمة لممارسة النشاط، ويستوجب على المنشأة تبديل المعدات وتنظيف وتعقيم المنشأة بالكامل قبل إعادة فتحها للجمهور.

وأشارت إلى أن الإغلاق وكشف التجاوزات المرصودة يأتي في إطار الجهود التفتيشية الرامية لتعزيز منظومة السلامة الغذائية في إمارة أبوظبي، وتأكيد الدور الرقابي لضمان التزام المنشآت كافة باشتراطات السلامة الغذائية، موضحة أن جميع المنشآت باختلاف طبيعتها ومنتجاتها الغذائية تخضع للتفتيش الدوري من قبل مفتشي الهيئة للتأكد من تقيدها باشتراطات السلامة الغذائية.

وناشدت الهيئة الجمهور الإبلاغ عن أية مخالفات يتم رصدها في أية منشأة غذائية أو عند الشك في محتويات المادة الغذائية من خلال الاتصال على الرقم المجاني لحكومة أبوظبي 800555 حتى يتولى مفتشو الهيئة اتخاذ الإجراء اللازم، وصولاً إلى غذاء آمن وسليم لأفراد المجتمع.

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