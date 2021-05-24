الامارات | محمد بن زايد: عطاء الدكتور نبيل عزيز عوض الله سيبقى ملهماً

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد: عطاء الدكتور نبيل عزيز عوض الله سيبقى ملهماً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة عبر حساب سموه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، رحم الله الدكتور نبيل عزيز عوض الله الذي كرس حياته في مجال العطاء الإنساني والصحي خاصة دعم جهود القضاء على "دودة غينيا ".. متجاوزاً جميع الصعوبات والتحديات التي واجهته.. عطاؤه سيبقى ملهماً للمضي قدماً في محاربة أمراض المناطق المدارية المهملة وإنقاذ حياة البشر من مخاطرها.

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