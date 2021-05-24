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الامارات | الدفاع المدني بدبي يسيطر على حريق بمخلفات في مدرسة

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محمد فودة-دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سيطرت فرق الدفاع المدني بدبي على حريق شب في مخلفات خارج مبنى إحدى المدارس في منطقة ند الشبا بحسب المتحدث الرسمي عن الدفاع المدني الذي أشار إلى أن الإدارة تلقت بلاغاً في الساعة 12:06 من ظهر اليوم.

وأفاد بأنه فور تلقي البلاغ  تحركت فرقة إطفاء وإنقاذ مركز ند الشبا إلى موقع الحادث، وعند الوصول في الساعة 12:11 تبين أن الحادث بسيط في مخلفات خارج غرفة حارس المبنى لتباشر مهامها في مكافحة الحريق، وفي تمام الساعة 12:17 تم السيطرة على الحادث من دون وقوع أي إصابات.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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