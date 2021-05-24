الامارات | الدفاع المدني بدبي يسيطر على حريق بمخلفات في مدرسة

شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع المدني بدبي يسيطر على حريق بمخلفات في مدرسة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سيطرت فرق الدفاع المدني بدبي على حريق شب في مخلفات خارج مبنى إحدى المدارس في منطقة ند الشبا بحسب المتحدث الرسمي عن الدفاع المدني الذي أشار إلى أن الإدارة تلقت بلاغاً في الساعة 12:06 من ظهر اليوم.

وأفاد بأنه فور تلقي البلاغ تحركت فرقة إطفاء وإنقاذ مركز ند الشبا إلى موقع الحادث، وعند الوصول في الساعة 12:11 تبين أن الحادث بسيط في مخلفات خارج غرفة حارس المبنى لتباشر مهامها في مكافحة الحريق، وفي تمام الساعة 12:17 تم السيطرة على الحادث من دون وقوع أي إصابات.

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