اخبار الخليج / اخبار الإمارات

"الوطني للأرصاد ": هزتان أرضيتان في دبا الفجيرة

0 نشر
0 تبليغ

ابوظبي - سيف اليزيد - سجلت الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة للمركز الوطني للأرصاد صباح اليوم هزتين أرضيتين على ساحل دبا الفجيرة الأولى بقوة 3.1 درحة على مقياس ريختر الساعة 04:54 والثانية بقوة 2.3 درجة الساعة 07:24 حسب التوقيت المحلي للدولة. وقال المركز - في بيان له - إن الهزتين وقعتا على عمق 5 كيلومترات وشعر السكان بهما لعدة ثواني وليس لهما تأثير أو أضرار. وأوضح المركز أن سبب حدوث هذه الهزات هو وجود فوالق أرضية بالمنطقة .. مشيرا إلى أنه من خلال رصد النشاط الزلزالي في هذه المنطقة خلال العشر سنوات الماضية منذ إنشاء الشبكة لاحظنا أن هذا النشاط يتراوح بين الخفيف والمتوسط وقد يتكرر عده مرات خلال السنة ويعتبر نشاطا طبيعيا.

الكلمات الدلائليه
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا