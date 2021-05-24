صقر غباش يبحث تعزيز التعاون الثنائي مع عدد من السفراء

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

استقبل معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي في مقر المجلس بأبوظبي، كلاً على حدة، جمعة عبد الله العبادي سفير المملكة الأردنية الهاشمية، والدكتور مظفر مصطفى الجبوري سفير جمهورية العراق، وباتا كالاندادزي سفير جمهورية جورجيا، بحضور الدكتور عمر النعيمي الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي، وعفراء البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني.

وتم خلال اللقاءات بحث سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائية في شتى المجالات، لا سيما تفعيل التعاون والعلاقات البرلمانية بين المجلس الوطني الاتحادي والمجالس البرلمانية في هذه الدول. وأكد معالي صقر غباش دور البرلمانيين والدبلوماسية البرلمانية والسياسيين في تعزيز التواصل بين الدول والشعوب والحضارات والثقافات.

وقدم معاليه التهنئة للسفير جمعة عبد الله العبادي، بمناسبة منح صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، إلى سعادته وسام الاستقلال من الطبقة الأولى. وهنأ المملكة الأردنية الهاشمية حكومة وشعباً بالذكرى المئوية لتأسيسها، متمنياً لهم دوام الأمن والاستقرار ومزيداً من التقدم والازدهار، وأن يديم الله الأخوة والمحبة بين الشعبين الشقيقين.

وخلال لقائه مظفر مصطفى الجبوري سفير العراق لدى الدولة، أكد معاليه رغبة المجلس الوطني الاتحادي في توطيد أوجه التعاون البرلماني بينه وبين مجلس النواب العراقي، مؤكداً وقوف الإمارات إلى جانب العراق، لتمكينه ودعمه من أجل إعادة الأمن والاستقرار في العراق، وتحقيق كل ما يصبو إليه الشعب العراقي الشقيق.

وأكد معاليه خلال لقائه باتا كالاندادزي سفير جمهورية جورجيا لدى الدولة، أهمية تطوير آفاق التعاون البرلماني بين البلدين.