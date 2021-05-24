تقنية البلوكتشين تفتح آفاقاً جديدة لصناعة النفط والغاز في المنطقة والعالم

: تعمل بروكس أكويتي المحدودة (Brox Equity Ltd)، وهي شركة خاصة مسجلة في ألبرتا – كندا، على الجمع بين الطاقة التقليدية وعالم الأصول الرقمية الناشئ. تسعى بروكس حالياً لجمع 20 مليون دولار عبر طرح أدوات رمزية مالية توفر للمستثمرين محفظة استثمارية تدمج بين البيتكوين، الكهرباء والغاز الطبيعي.

هذا الطرح يشكل جزء من استراتيجية الشركة لشراء الغاز الطبيعي واستخدامه في توليد طاقة كهربائية نظيفة ومنخفضة التكلفة لتشغيل مواقع تعدين البيتكوين. تستخدم بروكس نصف الطاقة المنتجة في مواقعها لتعدين البيتكوين الخاص بها وتقوم ببيع نسبة الـ 50٪ المتبقية لشركات أخرى أو شركات تعدين مستقلة.

يفتح هذا التطور آفاقاً جديدة لصناعة الطاقة في المنطقة والتي تعتمد اقتصاداتها بشكل أساسي على عائدات قطاع الطاقة والصناعات المرتبطة به، وزيادة عائدات القطاع وتخفيض انبعاثات الغازات المهدورة والعالقة (تشكل حوالي 5% من النسبة العالمية حسب تقرير البنك الدولي) يقع ضمن أولويات وخطط الحكومات في دول مجلس التعاون للمرحلة المقبلة.

تتمتع بروكس بعلاقة استراتيجية مع شركة بيرمينتشاين تكنولوجيز PermianChain Technologies))، وهي الشركة المالكة والمطورة لمنصة تعمل بتقنية البلوكتشين تجمع بين شركات الطاقة ومعامل تعدين الأصول الرقمية لتقدم تجربة وطريقة مبتكرة لتمويل، إنتاج، شراء وبيع الطاقة. من المتوقع أن يتم إدراج الممثل الرقمي لبروكس (Brox Token)، على منصة بيرمينتشاين الخاضعة لقوانين امتثال هيئات الأوراق المالية المعمول بها، مما يوفر لـبروكس ومساهميها أدوات رقمية لتتبع ومراقبة وإدارة وتبسيط توزيع إيراداتها وأرباحها من البيتكوين.

يقول محمد المصري، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة بيرمينتشاين تكنولوجيز والشريك والرئيس التنفيذي لشركة بروكس: "يدخل قطاع النفط والغاز حقبة جديدة". ويضيف " لقد أصبحت الأصول الرقمية وتعدينها، وخاصة عملة البيتكوين، سوقًا استثماريًا بديلًا يستقطب المستثمرين من جميع الأحجام. إننا نشهد نمواً واضحاً في أعداد معامل التعدين، الأمر الذي يساهم في تحول الاقتصاد العالمي وبيئة الاستثمار ليجعل الاقتصاد الرقمي العالمي حقيقة واقعة. نحن نقدم البنية التحتية لتعدين الأصول الرقمية التي ستجعل هذا التحول مستدامًا وفعالًا"

"في الماضي، كانت شركات النفط والغاز مجبرة على إهدار رواسب الغاز الطبيعي العالقة نظراً لارتفاع تكلفة نقلها إلى المستهلكين التقليديين "، يقول فيليب كولينز، مدير العمليات في بروكس. " من جهة أخرى، تبحث شركات تعدين البيتكوين عن طاقة منخفضة التكلفة ومسؤولة بيئياً. وجدنا أنه من البديهي الجمع بين إمدادات الغاز الطبيعي العالق والطلب على الطاقة المنخفضة التكلفة المنتجة بطريقة مسؤولة. تكمن جاذبية (Brox Token) للمستثمرين في الشفافية التي تؤمنها التكنولوجيا المستخدمة وتوافقه مع القوانين المعمول بها"

"يقدم طرح بروكس وإدراجنا المحتمل في السوق الكندية لمساهمينا شكلاً مبتكرًا وفريدًا من الاستثمار"، كما يفيد دين كالواي، المدير المالي في بروكس. "سيستفيد مساهمونا من أداة استثمارية للاستثمار في طاقة منتجة بشكل مسؤول تستخدم في تعدين البيتكوين. كما يمنحهم الفرصة لإضافة البيتكوين إلى محافظهم الاستثمارية، لأنه يمكن في النهاية توزيع البيتكوين كعائدات وأرباح".

تتوقع الشركة أن تدرج أسهمها العادية المعتمدة من الفئة أ في بورصة كندية منظمة، على أن تمثل Brox Tokens الأسهم العادية للشركة من الفئة ب، والتي ستوزع عبر سلسلة أيثيريوم (Ethereum Blockchain) من خلال عقود ذكية ERC-20 مع قيود مشفرة امتثالا لقوانين الأوراق المالية الكندية المعفاة. يمكن تبادل الأسهم من كلا الفئتين أ & ب على أساس واحد لواحد، مما يوفر للمساهمين ميزة السيولة التي تمنح السوق العامة وميزة التنقل بين أسواق الأصول التقليدية والأصول الرقمية.

يبدأ الطرح منتصف مايو المقبل، كطرح معفى في بعض الولايات الكندية حسب القوانين المعمول بها عبر شركة ويندرمير كابيتال (Windermere Capital)، وعبر شركة إينتو كابيتال (Ento Capital) في مركز دبي المالي في الإمارات العربية المتحدة.