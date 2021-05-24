اخبار الخليج / اخبار الإمارات

الامارات | "الوطني للأرصاد": هزتان أرضيتان في دبا الفجيرة

0 نشر
أبوظبي - وام 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن "الوطني للأرصاد": هزتان أرضيتان في دبا الفجيرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سجلت الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة للمركز الوطني للأرصاد صباح اليوم هزتين أرضيتين على ساحل دبا الفجيرة الأولى بقوة 3.1 درحة على مقياس ريختر الساعة 04:54 والثانية بقوة 2.3 درجة الساعة 07:24 حسب التوقيت المحلي للدولة.

وقال المركز - في بيان له - إن الهزتين وقعتا على عمق 5 كيلومترات وشعر السكان بهما لعدة ثواني وليس لهما تأثير أو أضرار.

وأوضح المركز أن سبب حدوث هذه الهزات هو وجود فوالق أرضية بالمنطقة .. مشيرا إلى أنه من خلال رصد النشاط الزلزالي في هذه المنطقة خلال العشر سنوات الماضية منذ إنشاء الشبكة لاحظنا أن هذا النشاط يتراوح بين الخفيف والمتوسط وقد يتكرر عده مرات خلال السنة ويعتبر نشاطا طبيعيا.

 

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا