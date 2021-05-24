الامارات | ديوان حاكم الشارقة ينعى الشيخة شمسة بنت ماجد

شكرا لقرائتكم خبر عن ديوان حاكم الشارقة ينعى الشيخة شمسة بنت ماجد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نعى ديوان صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة المغفور لها الشيخة شمسة بنت ماجد حرم المغفور له الشيخ راشد بن أحمد المعلا، ووالدة الشيخ محمد بن راشد وعبدالله بن راشد وعلي بن راشد ومروان بن راشد المعلا التي انتقلت إلى جوار ربها مساء اليوم.

وفيما يلي نص البيان: بسم الله الرحمن الرحيم "يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي" صدق الله العظيم.

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ينعي ديوان صاحب السمو حاكم الشارقة المغفور لها الشيخة شمسة بنت ماجد حرم المغفور له الشيخ راشد بن أحمد المعلا، ووالدة الشيخ محمد بن راشد و عبدالله بن راشد وعلي بن راشد ومروان بن راشد المعلا التي انتقلت إلى جوار ربها مساء اليوم.

ويتقدم ديوان صاحب السمو حاكم الشارقة إلى صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين وأبناء الفقيدة بأحر التعازي والمواساة داعين الله تعالى أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ورضوانه وأن يسكنها فسيح جناته.

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