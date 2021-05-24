الامارات | ديوان حاكم رأس الخيمة ينعى الشيخة شمسة بنت ماجد

شكرا لقرائتكم خبر عن ديوان حاكم رأس الخيمة ينعى الشيخة شمسة بنت ماجد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نعى ديوان صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة المغفور لها الشيخة شمسة بنت ماجد حرم المغفور له الشيخ راشد بن أحمد المعلا، ووالدة الشيخ محمد بن راشد وعبدالله بن راشد وعلي بن راشد ومروان بن راشد المعلا التي انتقلت إلى جوار ربها مساء اليوم.

و فيما يلي نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم.."يا أيتها النفس المطمئنة إرجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي "صدق الله العظيم.

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ينعى ديوان صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة المغفور لها الشيخة شمسة بنت ماجد حرم المغفور له الشيخ راشد بن أحمد المعلا، ووالدة الشيخ محمد بن راشد وعبدالله بن راشد وعلي بن راشد ومروان بن راشد المعلا التي انتقلت إلى جوار ربها مساء اليوم.

ويتقدم صاحب السمو حاكم رأس الخيمة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين وإلى أبناء الفقيدة بأحر التعازي والمواساة .. سائلاً الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته وأن يلهم أهلها الصبر والسلوان .. إنا لله وإنا إليه راجعون.

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