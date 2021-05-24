«السلامة الغذائية»: الأمن الحيوي في أسواق المواشي ضروري

ابوظبي - سيف اليزيد - إبراهيم سليم (أبوظبي)

دعت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية إلى الالتزام بالإرشادات المتعلقة بمتطلبات الأمن الحيوي في أسواق المواشي بإمارة أبوظبي، والذي يأتي في إطار جهود هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية لتعزيز منظومة الأمن الحيوي، والاهتمام بالقطاع الزراعي والسلامة الغذائية والأمن الغذائي في إمارة أبوظبي.

وأعدت «الهيئة» عدداً من الاشتراطات والتوصيات التي تستهدف مسؤولي ومشغلي أسواق المواشي والعاملين بها، ومن يتعاملون مع الحيوانات الحية والزائرين، وذلك بهدف التوعية بالمتطلبات والممارسات الصحية الجيدة الواجب اتباعها لمنع انتشار الأمراض، والمحافظة على صحة العاملين، ما يؤدي إلى رفع مستوى الأمن الحيوي في أسواق المواشي بإمارة أبوظبي بشكل خاص، وفي الدولة بشكل عام.

وعرّفت «الهيئة» الأمن الحيوي عبر موقعها بأنه نهج استراتيجي متكامل لتقييم وإدارة المخاطر المتعلقة بصحة الإنسان والحيوان والنبات لمنع مسببات انتشار الأمراض الحيوانية والآفات الزراعية وحماية الإنسان من مخاطرها من خلال السيطرة على الأمراض المعدية والوبائية ومنع انتشارها.

وأوضحت «الهيئة» أنه تعتبر الجهات المشغلة لأسواق المواشي وأصحاب الرخص التجارية لحظائر بيع المواشي وجميع العاملين في نقل وتغذية ورعاية الحيوان، شريكاً استراتيجياً في تطبيق منظومة الأمن الحيوي بالإمارة.

وحددت «الهيئة» 18 من الإرشادات العامة للجهات المشغلة لأسواق المواشي، وتتضمن الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة لممارسة النشاط التجاري من «الهيئة»، وتوفير شهادة صحية صادرة من عيادة بيطرية حكومية، وذلك للسماح بدخول الحيوانات إلى أسواق المواشي، وعدم إدخال أي حيوان للسوق إلا بعد إجراء الكشف البيطري والتدقيق على الوثائق، ومنع دخول الحيوانات المستوردة والمحلية المصابة بالقراد أو بأي طفيليات خارجية إلى أسواق المواشي حتى لو كانت مصحوبة بشهادة صحية بيطرية، وتطبيق المتطلبات المحددة في القائمة المرافقة للتعميم رقم (1) لسنة 2020 بشأن منشآت بيع الأغنام والإبل والأبقار في أسواق المواشي في الإمارة، وتعريف أصحاب الرخص التجارية بالقوانين والأنظمة ودليل الممارسة الخاصة بمتطلبات الأمن الحيوي والرفق بالحيوان، وحظر بيع أو عرض أو نقل أي حيوان غير معرف وواجب التعريف، ومكافحة الطفيليات من خلال الرش المنتظم للحيوانات، والإبلاغ الفوري عن حالات النفوق والاشتباه بالأمراض الوبائية والمشتركة للجهات المختصة، والتخلص من الحيوانات النافقة على نحو آمن، وتفادي التعرض لسوائلها دون ملابس واقية بالتنسيق مع الجهات المختصة، وكذلك ضبط حركة دخول وخروج الحيوانات من وإلى السوق، ومنع دخول الطيور البرية والقطط والكلاب والقوارض إلى السوق، مع عمل التدابير الوقائية الكافية لمكافحة الآفات والحشرات والطفيليات المسببة للأمراض.

كما تتضمن الإرشادات توفير حظائر عزل للحيوانات المريضة وأخرى للحيوانات المشتبه بإصابتها بالأمراض الوبائية، وتوعية العاملين بالممارسات الصحية الجيدة، وضرورة اتباع برنامج ثابت وموثق لعمليات النظافة والتطهير الخاصة بالمرافق والمعدات والأدوات المستخدمة في تلك المواقع، وإخضاع العاملين لبرامج التحصين والوقاية ضد الأمراض المشتركة بالتعاون مع مركز أبوظبي للصحة العامة، والالتزام بإجراءات السيطرة على الأمراض الوبائية والمعدية التي تصيب الثروة الحيوانية في أسواق المواشي والمسالخ وفق توجيهات هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية.

إرشادات

تضمنت الإرشادات الموجهة للعاملين وأصحاب الحظائر في أسواق المواشي، 16 توصية: الالتزام بالممارسات الصحية والتشغيلية الجيدة في حظائر المواشي، والحصول على التراخيص والموافقات اللازمة لممارسة النشاط التجاري من «الهيئة»، مع تطبيق المتطلبات المحددة في القائمة المرافقة للتعميم رقم (1) لسنة 2020 بشأن منشآت بيع الأغنام والإبل والأبقار في أسواق المواشي في الإمارة.

وكذلك الاهتمام بالنظافة الشخصية، بما يشمل الحرص على غسل اليدين جيداً وبشكل متكرر، وارتداء الزي المعتمد ووسائل الحماية الشخصية، بما يشمل ملابس واقية وقفازات وكمامات عند التعامل مع الحيوانات، وأوصت بخلع الملابس الواقية بعد انتهاء العمل وغسلها يومياً والاحتفاظ بها في مكان العمل والتخلص من الكمامات والقفازات بصورة آمنة، ونقل الحيوانات من الحظائر إلى المقصب باستخدام وسائل نقل مناسبة خاصة تتوافر فيها جميع اشتراطات الرفق بالحيوان، والاهتمام بالنظافة اليومية وإزالة الروث وتغيير الأرضية، وعدم استخدام الحظائر لتعليق الملابس والأغراض غير المخصصة لها لضمان عدم تلوثها، وكذلك عدم الجلوس والنوم داخل الحظائر.

كما أوصت بالتخلص الآمن والسليم من المخلفات والنفايات والحيوانات النافقة، وحماية العلف من أشعة الشمس والقوارض والطيور، ومراعاة كثافة تسكين الحيوانات بالحظائر.

ودعت إلى عدم إيواء الحيوانات المختلفة بحظائر مشتركة عدا المجترات الصغيرة، وعدم السماح بعرض حيوانات مريضة للبيع، وعدم الجمع بين حيوانات التربية والرفقة أو الزينة.

وحددت «الهيئة» 5 توصيات وإرشادات خاصة للزوار، تشمل ضرورة الالتزام بتوجيهات الجهات المشغلة للأسواق، وتجنب دخول الحظائر ولمس الحيوانات، وتطبيق ممارسات النظافة العامة، بما في ذلك غسل اليدين بانتظام بالصابون والماء، وتجنب لمس العينين والأنف والفم باليدين وعدم لمس النفايات الحيوانية أو السوائل المحتمل تلويثها للتربة أو الأسطح أو مرافق السوق، وتجنب شراء المواشي من الباعة الجائلين والأسواق العشوائية.