«نقل عجمان» و«زيماس» توقعان مذكرة تفاهم

ابوظبي - سيف اليزيد - عجمان (وام)

وقعت هيئة النقل في عجمان مذكرة تفاهم مع شركة زيماس «ZeMaas Inc» المتخصصة في مجال تطوير وحوكمة قطاع خدمات التوصيل والتنقل في الإمارة.

يأتي ذلك في إطار الحل الشامل والمبتكر لحوكمة قطاع خدمات التوصيل بهدف تنظيمه وتحسين جودة خدمات التوصيل في عجمان، وحوكمة عمليات الترخيص وأداء السائقين وتوفير فرص عمل في هذا المجال.

وقال عمر محمد لوتاه مدير عام هيئة النقل في عجمان: «استكمالاً لمسيرة المبادرات التي تطرحها الهيئة لتحقيق التميز تضيف مذكرة التفاهم بين الجانبين أنموذجاً جديداً من شأنه تعزيز الابتكار وريادة الأعمال في عجمان من خلال دعم وتمكين المشغلين المواطنين وتزويدهم بأحدث الحلول التكنولوجية التي ستساعد على إدارة أساطيلهم بشكل مستدام ضمن بيئة تنافسية عادلة ومتكافئة الفرص».