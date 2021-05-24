«الإمارات للخدمات» تتفقد كفاءة وجودة المنشآت الصحية

ابوظبي - سيف اليزيد - الشارقة (الاتحاد)

تفقد الدكتور يوسف محمد السركال، مدير عام مؤسسة الامارات للخدمات الصحية، كلاً من مركز تعزيز صحة الأسرة بالشارقة ومستشفى الفجيرة؛ بهدف الوقوف على كفاءة الخدمات الصحية والجهود المبذولة من الكوادر الطبية والفنية والإدارية، وتعزيز قنوات التواصل مع المتعاملين والمرضى ومتابعة الأداء من قرب، لضمان أفضل مستويات الرعاية الصحية، ومواصلة التطوير وفق معايير ومؤشرات الجودة العالمية.

وزار الدكتور السركال مرافق مركز تعزيز صحة الأسرة بالشارقة، ترافقه الدكتورة عائشة سهيل مدير إدارة مراكز الرعاية الصحية الأولية، حيث جال على العيادات العامة وقسم «اطمئنان» واطلع على سير العمل، كما استمع لآراء الكادر الطبي والإداري في الأقسام، وأثنى على الجهود المبذولة في المركز، وما يشهده من تنوع في الخدمات الصحية وانتظام المراجعين، بما يضمن تسهيل معاملاتهم. مؤكداً الالتزام بتقديم خدمات صحية شاملة ومبتكرة، ومشيراً إلى أن الزيارات الميدانية من أهم قنوات التواصل المباشر مع المرضى والمتعاملين لطرح مقترحاتهم وآرائهم وإشراكهم في العملية التطويرية، بما يسهم في الارتقاء بسوية الأداء وتقديم الخدمات المتميزة وفق معايير الجودة والكفاءة.

وفي محطته الثانية، زار الدكتور السركال مستشفى الفجيرة، يرافقه الدكتور محمد عبدالله مدير منطقة الفجيرة الطبية، والدكتورة كلثوم البلوشي مدير إدارة المستشفيات، حيث اطلع على سير الأداء في أقسام المستشفى وكفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى في الطوارئ والعيادات الخارجية والداخلية، واستراتيجية العمل اليومي من استقبال وفحص وتشخيص الحالات، وتكامل أدوار الفرق الطبية التي تعمل على مدار الساعة للارتقاء بسوية الرعاية الصحية وتسريع وتيرتها، وتوفير فحوص ولقاحات «كوفيد - 19»، وفقاً لاحتياجات السكان.

واستعرض مع إدارة المستشفى تطور مراحل الاستعداد للحصول على الاعتماد الدولي من اللجنة الدولية المشتركة وفق الإطار الزمني، واحتياجات المسستشفى لمطابقة معايير الجودة العالمية. ومثنياً على جهود الكادر الطبي والإداري في سبيل توفير الرعاية الصحية المتميزة والحفاظ على صحة أفراد المجتمع وسلامتهم لاجتياز مرحلة «كوفيد - 19»، مؤكداً أهمية إجراء الفحوص اللازمة بشكل دوري للطواقم الطبية.

وأكد الدكتور السركال حرص القيادة على ضمان الجاهزية من ناحية الكوادر الطبية ذات الكفاءة والبنية التحتية والمعدات والمستلزمات الطبية وفق أعلى معايير وممارسات الجودة والسلامة والاستعداد التام للتعامل مع أي مستجدات طارئة.