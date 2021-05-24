الامارات | سكيك

شكرا لقرائتكم خبر عن سكيك والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مطبخ

اتفق زبون مع شركة على تصميم مطبخ، ووعدته الإدارة بالتسليم خلال أسبوعين، لكنه تسلّم مطبخاً مملوءاً بالعيوب بعد أكثر من شهر، ليكتشف لاحقاً أن الإدارة أضاعت المخطط الأصلي المتفق عليه دون إبلاغه بالأمر، وأنها اجتهدت من عندها في التصميم.

خطأ

اشترى قارئ جهاز «بروجيكتور» من متجر بمردف سيتي سنتر، بعدما أقنعه موظف المبيعات بخصائصه، لكنه فوجئ باتصال الموظف في اليوم التالي يبلغه بأنه اشترى الجهاز الخطأ، وأرجع له النقود.

كمامات

طالب سكان المباني في دبي بضرورة منح رجال الأمن الموجودين في الاستقبال صلاحية فرض ارتداء الكمامات أثناء استخدام المصاعد الخاصة بالمباني، إذ يعمد البعض إلى عدم ارتدائها على الرغم من المخاطر الصحية لهذا السلوك.

فواكه

اشتكى مستهلكون، قيام محال بعرض سلع وخضراوات ذابلة غير صالحة للاستخدام، تحمل الأسعار نفسها وهي في حالتها الطازجة، داعين إلى تكثيف العمليات التفتيشية للحد من هذه الممارسات.

طلبات

شكا ذوو طلبة في مدارس خاصة الطلبات والقرارات الأكاديمية التي تخبرهم بها الإدارات المدرسية فجأة، وتربك خططهم الدراسية، مطالبين بإلزام المدارس بخطط أسبوعية أو شهرية واضحة ليتسنى لأولياء الأمور مساعدة أبنائهم في التحضير لها مسبقاً.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

[email protected]

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news