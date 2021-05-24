أفكار تعزز المظهر الجمالي لأبوظبي

ابوظبي - سيف اليزيد - هالة الخياط (أبوظبي)

تركز بلدية مدينة أبوظبي في مشاريعها خلال العام الحالي على تنفيذ الأفكار الإبداعية الجديدة لتجميل الأماكن العامة بطرق مبتكرة، تساهم في تثقيف أفراد المجتمع، وتحوّل المرافق العامة إلى تحف فنية أنيقة، تتماشى مع المظهر الجمالي الذي تتمتع به أبوظبي، والنهضة العمرانية الحديثة والمتطورة في المدينة.

وظهرت جدران جسور في أبوظبي بحلّة جديدة، ورسومات فنية أنيقة قادرة على جلب السعادة إلى أفراد المجتمع، ومستمدة من مكونات الحياة الإماراتية.

تجميل الأحواض الترابية لتعزيز المظهر الجمالي

وخلال الشهر الماضي نفذت البلدية مشروع لتزيين مرافق حديقة الشامخة 6 برسومات وألوان تبعث الطاقة الإيجابية لمرتاديها، وتشجيعهم على الحفاظ على المرافق العامة والمظهر الجمالي في الحديقة.

وتم تنفيذ المشروع بالشراكة مع فريق الإمارات للفنون ممن قاموا برسم مناظر تحاكي التطور الحضاري وتواكب التطلعات نحو المستقبل، في خطوة تعزز روح التطوع والتعاون بين فئات وأفراد المجتمع.

كما أنجزت البلدية مشروع تطوير وتحسين المناطق والأحواض الترابية على امتداد شارع الكرامة وبالقرب من مقر الاتحاد النسائي العام، ضمن خطة متكاملة للارتقاء بالمظهر الجمالي لمدينة أبوظبي، والشوارع الرئيسية المؤدية إلى المناطق الحيوية داخل جزيرة أبوظبي، واستغلال المساحات الرملية، وتغطيتها بالنباتات والزهور، وإيجاد بيئة متناسقة جمالية تساهم في تعزيز البهجة والسعادة للسكان والزوار.

وأنجزت بلدية مدينة أبوظبي أعمال الرسومات التجميلية لجدران جسر دلما، الواقع على شارع المرور في جزيرة أبوظبي، وذلك بتزيين مساحة 630 متراً مربعاً بعشرات الرسومات الفنية الإبداعية الجاذبة، التي تعكس ثقافة المجتمع ورقيه وقيمه، وتحاكي عناصر التراث الإماراتي والبيئة والمعالم المحلية.

وهدفت الأعمال إلى تجميل جدران الجسر برسومات تشع بالحيوية والبهجة والجمال في المنطقة، لإسعاد سكانها ومرتاديها ومستخدمي الطريق، وكذلك تنمية الذوق العام والإعلاء من ثقافة أفراد المجتمع، واستغلال حوائط الجسور بشكل هادف، حيث يعتبر الرسم على الجدران واحداً من أرقى عناصر الديكور والتجميل.

مجسمات لطائر الحبارى في دوار الحبارى (من المصدر)

ونفذت البلدية أعمال المناظر الطبيعية لدوار الحبارى في منطقة المشرف بجزيرة أبوظبي، وأنشأت ضمن المشروع مجسمات للصقور والحبارى تم تثبيتها في مناطق بالدوار تم تجهيزها لتحاكي البيئات الصحراوية والزراعية والجبلية والتناغم البيئي والجغرافي الذي تتميز به دولة الإمارات، حيث تم تركيب 6 مجسمات للصقور و27 مجسماً للحبارى، كما تم تنفيذ أعمال خرسانية تجميلية على شكل كثبان رملية، وإنشاء نافورة مائية.

وتضمنت الأعمال إنشاء أحواض زراعة، وزراعة العديد من النباتات، وفرش الحجر التجميلي داخل أحواض الزراعة، وتركيب شبكة الري، وكذلك تركيب شبكة إنارة للأعمال التجميلية، وإنشاء غرفة مضخات للنافورة، بالإضافة إلى تركيب صخور كبيرة داخل النافورة وفي الدوار بشكل متناسق يتماشى مع الشكل الجمالي العام للدوار.