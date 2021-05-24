دواوين الحكام تنعى شمسة بنت ماجد

ابوظبي - سيف اليزيد - إمارات الدولة (وام)

نعى ديوان صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، المغفور لها الشيخة شمسة بنت ماجد، حرم المغفور له الشيخ راشد بن أحمد المعلا، ووالدة الشيخ محمد بن راشد وعبدالله بن راشد وعلي بن راشد ومروان بن راشد المعلا، التي انتقلت إلى جوار ربها مساء أمس.

فيما يلي نص البيان: بسم الله الرحمن الرحيم. «يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي» صدق الله العظيم. بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ينعى ديوان صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، المغفور لها الشيخة شمسة بنت ماجد، حرم المغفور له الشيخ راشد بن أحمد المعلا، ووالدة الشيخ محمد بن راشد وعبدالله بن راشد وعلي بن راشد ومروان بن راشد المعلا، التي انتقلت إلى جوار ربها مساء أمس. ويتقدم ديوان صاحب السمو حاكم أم القيوين إلى أبناء الفقيدة بأحر التعازي والمواساة، متضرعين إلى الله تعالى أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ورضوانه، ويسكنها فسيح جناته، وتقرر إعلان الحداد الرسمي في إمارة أم القيوين لمدة ثلاثة أيام اعتباراً من اليوم الاثنين 24/5/2021 وستقام صلاة الجنازة الساعة العاشرة من صباح اليوم بجامع الشيخ أحمد بن راشد المعلا بمنطقة الرأس بأم القيوين.

ونعى ديوان صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، المغفور لها بإذن الله تعالى الشيخة شمسة بنت ماجد، حرم المغفور له الشيخ راشد بن أحمد المعلا، ووالدة الشيخ محمد بن راشد وعبدالله بن راشد وعلي بن راشد ومروان بن راشد المعلا، التي انتقلت إلى جوار ربها مساء أمس.

وفي ما يلي نص البيان: بسم الله الرحمن الرحيم «يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي» صدق الله العظيم، بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ينعى ديوان صاحب السمو حاكم الشارقة المغفور لها بإذن الله تعالى الشيخة شمسة بنت ماجد، حرم المغفور له الشيخ راشد بن أحمد المعلا، ووالدة الشيخ محمد بن راشد وعبدالله بن راشد وعلي بن راشد ومروان بن راشد المعلا، التي انتقلت إلى جوار ربها مساء أمس.

ويتقدم ديوان صاحب السمو حاكم الشارقة إلى صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، وأبناء الفقيدة، بأحر التعازي والمواساة، داعين الله تعالى أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ورضوانه، وأن يسكنها فسيح جناته.

ونعى ديوان صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، المغفور لها الشيخة شمسة بنت ماجد، حرم المغفور له الشيخ راشد بن أحمد المعلا، ووالدة الشيخ محمد بن راشد وعبدالله بن راشد وعلي بن راشد ومروان بن راشد المعلا، التي انتقلت إلى جوار ربها مساء أمس.

وفيما يلي نص البيان: بسم الله الرحمن الرحيم.. «يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي» صدق الله العظيم. بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ينعى ديوان صاحب السمو حاكم الفجيرة المغفور لها الشيخة شمسة بنت ماجد، حرم المغفور له الشيخ راشد بن أحمد المعلا، ووالدة الشيخ محمد بن راشد وعبدالله بن راشد وعلي بن راشد ومروان بن راشد المعلا، التي انتقلت إلى جوار ربها مساء أمس. ويتقدم ديوان صاحب السمو حاكم الفجيرة إلى صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، وأبناء الفقيدة بأحر التعازي والمواساة، داعين الله تعالى أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ورضوانه، وأن يسكنها فسيح جناته.

ونعى ديوان صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، المغفور لها الشيخة شمسة بنت ماجد، حرم المغفور له الشيخ راشد بن أحمد المعلا، ووالدة الشيخ محمد بن راشد وعبدالله بن راشد وعلي بن راشد ومروان بن راشد المعلا، التي انتقلت إلى جوار ربها مساء أمس.

وفي ما يلي نص البيان: بسم الله الرحمن الرحيم.. «يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي» صدق الله العظيم. بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ينعى ديوان صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، المغفور لها الشيخة شمسة بنت ماجد، حرم المغفور له الشيخ راشد بن أحمد المعلا، ووالدة الشيخ محمد بن راشد وعبدالله بن راشد وعلي بن راشد ومروان بن راشد المعلا، التي انتقلت إلى جوار ربها مساء أمس. ويتقدم صاحب السمو حاكم رأس الخيمة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، وإلى أبناء الفقيدة بأحر التعازي والمواساة، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها الصبر والسلوان.. «إنا لله وإنا إليه راجعون».

ديوان حاكم عجمان ينعى شمسة بنت ماجد

نعى ديوان صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، المغفور لها الشيخة شمسة بنت ماجد، حرم المغفور له الشيخ راشد بن أحمد المعلا، ووالدة الشيخ محمد بن راشد وعبدالله بن راشد وعلي بن راشد ومروان بن راشد المعلا، التي انتقلت إلى جوار ربها مساء أمس. وفي ما يلي نص البيان: بسم الله الرحمن الرحيم.. «يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي» صدق الله العظيم. بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ينعى ديوان صاحب السمو حاكم عجمان المغفور لها الشيخة شمسة بنت ماجد، حرم المغفور له الشيخ راشد بن أحمد المعلا، ووالدة الشيخ محمد بن راشد وعبدالله بن راشد وعلي بن راشد ومروان بن راشد المعلا، التي انتقلت إلى جوار ربها مساء أمس. ويتقدم ديوان صاحب السمو حاكم عجمان إلى صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، وأبناء الفقيدة، بأحر التعازي والمواساة، داعين الله تعالى أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ورضوانه، وأن يسكنها فسيح جناته.