إنجاز 35% من تطوير شارع الملك فيصل بأم القيوين

ابوظبي - سيف اليزيد - أم القيوين (الاتحاد)

بلغت نسبة الإنجاز في مشروع تطوير وتوسعة شارع الملك فيصل بأم القيوين حوالي 35%، الذي يبلغ طوله 3.7 كيلومترات، والمتوقع الانتهاء منه في مارس العام المقبل.

وعقدت دائرة التخطيط العمراني بأم القيوين اجتماعاً تنسيقياً مع وزارة الطاقة والبنية التحتية، وإدارة المرور والدوريات بالقيادة العامة لشرطة أم القيوين، والقائمين على مشروع تطوير الشارع من دوار الساعة إلى جسر الاتحاد.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة سير العمل بالمشروع، التي تضمنت الانتهاء من أعمال شارع الخدمات لشارع الملك فيصل، على أن يتم استكمال إضافة المسرب الثالث لكل اتجاه من دوار الساعة إلى جسر الاتحاد والعكس، وإضافة التحويلات المرورية من الشارع إلى الطرق البديلة على ثلاث مراحل، ويتضمن المشروع أيضاً إنشاء شارع خدمة مع مواقف للمحلات التجارية، ويكون عرض الجزيرة الوسطية لشارع الملك فيصل 3 متر، وممر مشاة بعرض 2 متر على أطراف الطريق من الجهتين، بالإضافة إلى 12 موقفاً للطوارئ.