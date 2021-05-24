«بيئة الشارقة» تطلق برنامج الاستجابة لجنوح الحياة البحرية

ابوظبي - سيف اليزيد - الشارقة (وام)

أعلنت هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالشارقة إطلاق برنامج الشارقة للاستجابة لجنوح الحياة البحرية، تزامناً مع يوم السلاحف العالمي الذي يصادف 23 مايو من كل عام.

وقالت هنا سيف السويدي رئيس الهيئة: «تحرص الهيئة على تنفيذ أجندتها واستراتيجيتها المنبثقة من رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، التي تؤكد أهمية مواصلة العمل للحفاظ على البيئة وحمايتها وصون التنوع الحيوي، والاستدامة البيئية».

وأضافت أن برنامج الشارقة للاستجابة لجنوح الحياة البحرية يأتي كأحد العناوين المهمة في خطط وأجندة الهيئة، فمن خلال التحقيق والاستجابة لجنوح الحياة البحرية في إمارة الشارقة، يعمل البرنامج كبرنامج مسح، وبرنامج بحث، وبرنامج إنقاذ للحياة البحرية، وبرنامج للتوعية البيئية». وأكدت سعى الهيئة إلى تحقيق عدة أهداف من وراء هذا البرنامج، من خلال التحقيق والاستجابة للزواحف البحرية والثدييات البحرية والطيور البحرية الجانحة، بما يسهم في توسيع المعرفة الحالية بشأن التنوع البيولوجي والبيئة وتهديدات الحيوانات البحرية.