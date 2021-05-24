الامارات | ضبط مركبتين محملتين بـ 13 طن مواد محظورة في الشارقة

شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط مركبتين محملتين بـ 13 طن مواد محظورة في الشارقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت بلدية مدينة الشارقة عن ضبط مركبتين محملتين بكمية كبيرة من المواد المحظورة خلال الجولات التفتيشية الدورية لفرق التفتيش التابعة لقسم التفتيش البلدي في قطاع خدمة المتعاملين، وضمن جهودها للحد من السلوكيات السلبية ومشوّهات المظهر العام، حيث بلغت كمية المواد المضبوطة 13 طناً كان صاحبها يخزنها تمهيداً للترويج لها وبيعها.

وقال مساعد المدير العام لقطاع خدمة المتعاملين خالد بن فلاح السويدي: «كثفت البلدية حملاتها التفتيشية خلال شهر رمضان الماضي لرصد أي سلوكيات سلبية أو مشوّهة للمظهر الحضاري، ومتابعة الملاحظات التي ترد عبر مركز الاتصال، إذ أسفرت هذه الحملات الدورية والمفاجئة عن ضبط مركبتين محملتين بمواد محظورة، حيث بلغت حمولة المركبة الأولى 7201 كيلوغرام، والمركبة الثانية 5210 كيلوغرامات، تم ضبطتهما عندما كان صاحبهما يهم بتخزين البضاعة داخل مخبز في إحدى مناطق المدينة».

وأفاد باتخاذ الإجراءات اللازمة بحق صاحب البضاعة ومخالفة المركبتين، وإتلاف المواد المضبوطة بالتعاون مع شركة الشارقة للبيئة «بيئة»، مشيراً إلى أن حملات التفتيش اليومية تعكس أهداف البلدية في توفير بيئة مثالية للقاطنين وتتماشى مع استراتيجيتها في تحقيق جودة الحياة، ودورها في تعزيز المظهر الجمالي للإمارة الباسمة.

وأشاد السويدي بجهود فرق التفتيش ويقظتهم في ضبط كل ما من شأنه أن يضر بأفراد المجتمع، ويؤثر سلباً في صحتهم، كما حث الجمهور بضرورة التواصل مع البلدية عبر مركز الاتصال على الرقم 993 للإبلاغ عن أي سلوكيات سلبية أو أية ملاحظات أخرى.

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