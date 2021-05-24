الامارات | «صحة دبي» تفتح باب التسجيل لتطعيم اليافعين ضد «كوفيد-19»

شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة دبي» تفتح باب التسجيل لتطعيم اليافعين ضد «كوفيد-19» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت هيئة الصحة في دبي عن فتح باب تسجيل مواعيد تطعيم لليافعين من الفئة العمرية ما بين 12 و15 عاماً، ضد «كوفيد-19»، اعتباراً من أمس، ومن خلال تطبيق الهيئة (DHA).

وقالت المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الطبية المساندة والتمريض، رئيس اللجنة التوجيهية لتطعيم «كوفيد-19» في الهيئة الدكتورة فريدة الخاجة، إن هذه الخطوة المهمة تماشياً مع الخطة الوطنية للتطعيم، وفي ضوء إجازة وزارة الصحة ووقاية المجتمع الاستخدام الطارئ للقاح «فايزر بيونتيك» في أوساط الأطفال الذين يزيد عمرهم على 12 عاماً، وبناءً على اعتماد إدارة الغذاء والدواء الأميركية وموافقتها على الاستخدام الطارئ للقاح ليشمل الفئة العمرية بداية من عمر 12 عاماً فما فوق.

وأكدت أن الهيئة حدّدت الأولوية لهذه المرحلة العمرية والتي تتضمن من يعانون أمراضاً مزمنة، ومن يقيمون مع كبار السن أو يعيشون مع الأفراد الذين تحول ظروفهم الصحية دون أخذ اللقاح.

وبالنسبة لحالات الإصابة النشطة بـ«كوفيد-19»، فقالت الخاجة إنه يمكن أخذ اللقاح بعد إتمام مدة العزل الصحي المنزلي (10 أيام) من دون أعراض أو في حال وجود أعراض بسيطة، وإذا كانت الأعراض متوسطة أو شديدة وتطلبت تواجد الطفل في المستشفى، فيمكن في هذه الحالة مراجعة الطبيب المعالج لتقييم حالته، وتحديد مدى إمكانية أخذ التطعيم في الوقت الحالي.

وتتوافر خدمة التطعيم لهذه الفئة العمرية في كل من: مستشفى لطيفة للنساء والأطفال، ومستشفى حتا، ومركز المزهر الصحي، ومركز زعبيل الصحي، ومركز البرشاء الصحي، ويمكن حجز المواعيد في هذه المواقع من خلال تطبيق هيئة الصحة بدبي DHA، إلى جانب توافر خدمة التطعيم في مستشفى الجليلة التخصصي للأطفال ويتم الحجز بالتواصل المباشر مع المستشفى.

وأوضحت الخاجة أن الهيئة ماضية في حملتها الموسعة لتحصين جميع المستهدفين في المجتمع، وتعزيز مقومات الأمن الصحي، ومن ثم المساهمة في تسريع خطوات التعافي، وذلك ضمن خطة استراتيجية، تنفذها «صحة دبي»، بالتعاون والتنسيق مع جميع الأطراف المعنية وذات العلاقة.

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