الامارات | «كن متيقظاً.. لا تنخدع» لمكافحة جرائم الاحتيال الهاتفي

شكرا لقرائتكم خبر عن «كن متيقظاً.. لا تنخدع» لمكافحة جرائم الاحتيال الهاتفي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت إدارة شرطة المنطقة الشرقية بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، حملة توعية تحت شعار «كن متيقظاً.. لا تنخدع»، بهدف مكافحة جرائم الاحتيال عن طريق الهاتف، بالتعاون مع المصرف المركزي ومختلف البنوك بالدولة، بهدف رفع الوعي الأمني لدى أفراد المجتمع حول أساليب الاحتيال الهاتفي، وتأتي الحملة في إطار استراتيجية شرطة الشارقة المنسجمة مع الأهداف الاستراتيجية لوزارة الداخلية، الرامية إلى تعزيز الأمن والأمان.

وذكر مدير الإدارة، العقيد الدكتور علي الحمودي، أن الاحتيال عبر الهاتف أخطر التهديدات التي تواجه عملاء البنوك وتستهدف سرقة المعلومات الشخصية، كأسماء المستخدمين، وكلمات مرورهم، ومعلومات بطاقات الائتمان الخاصة بهم، وغيرها من البيانات الحساسة، بهدف اختراق حسابات الضحايا وسرقة أموالهم.

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