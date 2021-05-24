الامارات | استئناف الحفلات والأعراس في عجمان الشهر المقبل

شكرا لقرائتكم خبر عن استئناف الحفلات والأعراس في عجمان الشهر المقبل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في إمارة عجمان قراراً بالسماح باستئناف إقامة الحفلات والأعراس في الفنادق وقاعات الأفراح، اعتباراً من الأول من يونيو المقبل، حرصاً على التيسير على المجتمع وتمكينه من الاحتفال بمثل هذه المناسبات الاجتماعية مع مراعاة التطبيق مجموعة من الاشتراطات والتدابير الوقائية التي تكفل سلامة وصحة جميع المشاركين في هذه المناسبات. وتضمنت اشتراطات إقامة حفلات الأعراس والمناسبات الاجتماعية، ألّا يزيد عدد الموجودين داخل القاعة على 100 شخص، والحد الأقصى على كل طاولة خمسة أشخاص، مع تطبيق التباعد الجسدي، كما تضمن القرار اشتراط حصول جميع الحضور والعاملين في الفنادق وقاعات الأفراح على جرعتَي لقاح «كوفيد»، وإبراز ذلك من خلال تطبيق الحصن.

وشدد فريق الطوارئ والأزمات على الالتزام بتطبيق التدابير الاحترازية من أجل الحفاظ على صحة وسلامة الجميع، مع التأكيد أنه لن يكون هناك تساهل في تنفيذ القانون وفرض الغرامات المالية على المخالفين.

• القرار اشترط حصول الحضور والعاملين بالفنادق والقاعات على جرعتَي لقاح «كورونا».

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