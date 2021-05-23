ديوان حاكم أم القيوين ينعى الشيخة شمسة بنت ماجد

ابوظبي - سيف اليزيد - نعى ديوان صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين المغفور لها الشيخة شمسة بنت ماجد حرم المغفور له الشيخ راشد بن أحمد المعلا، ووالدة الشيخ محمد بن راشد وعبدالله بن راشد وعلي بن راشد ومروان بن راشد المعلا التي انتقلت إلى جوار ربها مساء اليوم.

فيما يلي نص البيان:

"بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي"، صدق الله العظيم. بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ينعى ديوان صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين المغفور لها الشيخة شمسة بنت ماجد حرم المغفور له الشيخ راشد بن أحمد المعلا، ووالدة الشيخ محمد بن راشد وعبدالله بن راشد وعلي بن راشد ومروان بن راشد المعلا التي انتقلت إلى جوار ربها مساء اليوم.

ويتقدم ديوان صاحب السمو حاكم أم القيوين إلى أبناء الفقيدة بأحر التعازي والمواساة متضرعين إلى الله تعالى أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ورضوانه ويسكنها فسيح جناته.

وتقرر إعلان الحداد الرسمي في إمارة أم القيوين لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من يوم غد الاثنين 24/5/2021. وستقام صلاة الجنازة الساعة في العاشرة من صباح يوم غد بجامع الشيخ أحمد بن راشد المعلا بمنطقة الرأس بأم القيوين".