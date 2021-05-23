3 فرص أخيرة للتسجيل في «إمسات» لطلبة الـ12

ابوظبي - سيف اليزيد - دينا جوني (دبي)

وجّهت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي مديري النطاقات ومديري المدارس الحكومية بالإسراع في تسجيل طلبة الثاني عشر في اختبار الإمارات القياسي ((إمسات)).

وأشارت «الإمارات للتعليم» إلى توفر ثلاثة مواعيد أخيرة للاختبار هي 29 مايو الجاري، و5 يونيو و12 يونيو المقبلين.

وحرصاً على مستقبل الطلبة ومصلحتهم، دعت «الإمارات للتعليم» إلى متابعة تسجيل الطلبة في الاختبار مع الفرق المختصة في المدارس لضمان تسجيلهم على موقع الاختبار في أسرع وقت ممكن.

وأكدت أن «إمسات» هو اختبار بالغ الأهمية بالنسبة للدراسة الجامعية لطلبة الثاني عشر، وهو مطلوب لقبولهم في الجامعات والبعثات الخارجية والمنح الدراسية.

وأشارت إلى توجيه المرشدين الأكاديميين للتعميم على الفئة المستهدفة من الطلبة وأولياء الأمور بالمواعيد والمتابعة معهم، مع ضرورة حثّهم على التسجيل على منصة الاختبار والالتزام بالمواعيد الثالث الأخيرة للاختبار.