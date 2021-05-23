الامارات | ديوان حاكم أم القيوين ينعى الشيخة شمسة بنت ماجد

شكرا لقرائتكم خبر عن ديوان حاكم أم القيوين ينعى الشيخة شمسة بنت ماجد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نعى ديوان صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين المغفور لها الشيخة شمسة بنت ماجد حرم المغفور له الشيخ راشد بن أحمد المعلا، ووالدة الشيخ محمد بن راشد و عبدالله بن راشد وعلي بن راشد ومروان بن راشد المعلا التي انتقلت إلى جوار ربها مساء اليوم.

فيما يلي نص البيان: بسم الله الرحمن الرحيم.

يا أيتها النفس المطمئنة إرجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي ,,صدق الله العظيم.

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ينعى ديوان صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الاعلى حاكم أم القيوين المغفور لها الشيخة شمسة بنت ماجد حرم المغفور له الشيخ راشد بن أحمد المعلا، ووالدة الشيخ محمد بن راشد و عبدالله بن راشد وعلي بن راشد ومروان بن راشد المعلا التي انتقلت إلى جوار ربها مساء اليوم.

ويتقدم ديوان صاحب السمو حاكم أم القيوين إلى أبناء الفقيدة بأحر التعازي والمواساة متضرعين إلى الله تعالى ان يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ورضوانه ويسكنها فسيح جناته و تقرر إعلان الحداد الرسمي في إمارة أم القيوين لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من يوم غد الاثنين 24/5/2021 وستقام صلاة الجنازة الساعة في العاشرة من صباح يوم غد بجامع الشيخ أحمد بن راشد المعلا بمنطقة الرأس بأم القيوين.

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