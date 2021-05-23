الامارات | تنفيذاً لتوجيهات الشيخة فاطمة "الهلال" يتكفل بعلاج الطفلة السورية "جولي"

شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذاً لتوجيهات الشيخة فاطمة "الهلال" يتكفل بعلاج الطفلة السورية "جولي" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنفيذا لتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية الرئيسة الفخرية لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي " أم الإمارات " تكفلت الهيئة بعلاج الطفلة السورية "جولي " التي تعاني من مرض نادر يهدد حياتها و وجهت سموها هيئة الهلال الأحمر بتوفير أقصى درجات الرعاية الصحية و العناية بالطفلة جولي والإسراع في اكمال ترتيبات علاجها بأحد مستشفيات الدولة.

وعلى الفور شرعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بمتابعة من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس الهيئة في تنفيذ توجيهات "أم الإمارات" وبدأت في إجراءات علاج الطفلة "جولي" ذات العامين و نصف العام والتي تعاني من مرض الضمور العضلي الشوكي ووضع حد لآلامها الصحية، وتوفير كل متطلبات مراحل استشفائها.

وقال الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر الدكتور محمد عتيق الفلاحي إن توجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، تأتي في إطار اهتمام سموها بتحسين أوضاع الطفولة خاصة في المجال الصحي، مؤكدا أن مبادرات سموها في هذا الصدد تعزز جهود الإمارات الإنسانية والتنموية وتضعها في مقدمة الدول التي تولي الأطفال في مناطق الكوارث والنزاعات والساحات الأكثر هشاشة اهتماما كبيرا، وتحرص على توفير احتياجاتهم الضرورية ونيل حقوقهم الأساسية في الصحة والتعليم وغيرها.

وأضاف الفلاحي إن حالة الطفلة جولي الصحية تلقى أقصى درجات الاهتمام من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان مشيرا الى أن سموه يتابع عن قرب الاجراءات والترتيبات الجارية كافة لعلاجها ووضع حد لمعاناتها وآلامها الصحية التي لازمتها فترة طويلة.

وأوضح أمين عام الهلال الاحمر أنه حسب التقارير الطبية تعتبر حالة الطفلة جولي نادرة و تكلفة علاجها باهظة وفوق طاقة أسرتها، ومعاناتها شكلت هما دائما للأسرة التي وقفت حائرة وهي تشاهد ابنتها تتألم أمام عينها".

وأكد الفلاحي أن الهيئة أكملت إجراءات علاجها بأحد المستشفيات داخل الدولة، وتتابع مع إدارة المستشفى الخطوات اللازمة للإسراع في عملية شفائها ووضع حد لآلامها وإسعاد اسرتها.

من جانبها أعربت أسرة الطفلة السورية "جولي" عن شكرها وتقديرها لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك على الاهتمام بحالة ابنتهم وتكفل الهلال الأحمر بعلاجها وانقاذ حياتها، وقالت إنها تلقت هذا الخبر السعيد بفرحة شديدة مشيرة إلى أن هذه المبادرة الكريمة فتحت أمامهم أبواب الأمل في استعادة ابنتهم صحتها وعافيتها و اعادة البسمة إلى شفاهها.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news