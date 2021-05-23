الامارات | "الصحة": تقديم 70,176 جرعة من لقاح "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية

شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة": تقديم 70,176 جرعة من لقاح "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الصحة و وقاية المجتمع تقديم 70,176 جرعة من لقاح "كوفيد-19" خلال الساعات الـ 24 الماضية وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 12,104,525 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 122.39 جرعة لكل 100 شخص.

يأتي ذلك تماشيا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح " كوفيد - 19" و سعيا إلى الوصول للمناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم و التي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس " كوفيد-19".

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