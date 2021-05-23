الامارات | "تحقيق أمنية" تحول حلم الطفلة ألكساندرا إلى حقيقة

شكرا لقرائتكم خبر عن "تحقيق أمنية" تحول حلم الطفلة ألكساندرا إلى حقيقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نجحت مؤسسة "تحقيق أمنية" في تحويل حلم الطفلة ألكساندرا (5 سنوات) التي تعاني من مرض لوكيميا الدم بالحصول على بيت الشجرة وألعاب الحديقة المنزلية إلى حقيقة و ذلك بالتعاون مع شركة "ستيب تو مينا" أكبر شركة لتصنيع ألعاب الأطفال البلاستيكية عالية الجودة في الولايات المتحدة الأميركية.

و بهذه المناسبة قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة "تحقيق أمنية" هاني الزبيدي: " لقد ساهمت جائحة فيروس كورونا المستجد في زيادة عزلة الأطفال المرضى المصابين بأمراض خطيرة تهدد حياتهم حول العالم و حرمانهم تقريبا من الشعور الطبيعي بطفولتهم التي تتطلع إلى اللعب و الإحساس بالحياة كبقية أقرانهم".

وأضاف الزبيدي: "يسعدنا في المؤسسة أن نواصل العمل بدعم من شركائنا الاستراتيجيين على منحهم بسمة الأمل والتفاؤل، وتمكينهم من ممارسة حياة الطفولة الطبيعية التي يحتاجون إليها لمقاومة المرض ومواصلة مراحل العلاج مهما كانت صعبة ومؤلمة".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news