الامارات | قرارات جديدة بشأن إقامة الحفلات والأعراس في عجمان

شكرا لقرائتكم خبر عن قرارات جديدة بشأن إقامة الحفلات والأعراس في عجمان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في إمارة عجمان قراراً بالسماح باستئناف إقامة الحفلات والأعراس في الفنادق وقاعات الأفراح اعتباراً من 1 يونيو القادم، حرصاً على التيسير على المجتمع وتمكينه من الإحتفال بمثل هذه المناسبات الاجتماعية مع مراعاة التطبيق مجموعة من الإشتراطات والتدابير الوقائية التي تكفل سلامة وصحة جميع المشاركين هذه المناسبات.

وتضمنت اشتراطات إقامة حفلات الأعراس والمناسبات الاجتماعية، ألا يزيد عدد المتواجدين داخل القاعة على 100 شخص، والحد الأقصى على كل طاولة 5 أشخاص على كل طاولة مع تطبيق التباعد الجسدي، كما تضمن القرار اشتراط حصـول جميـع الحضور والعاملين في الفنادق وقاعات الأفراح على جرعتي لقاح كوفيد وإبراز ذلـك من خلال تطبيق الحصـن.

وشدد فريق الطوارئ والأزمات على الإلتزام بتطبيق التدابير الإحترازية من أجل الحفاظ على صحة وسلامة الجميع، مع التأكيد أنه لن يكون هناك تساهل في تنفيذ القانون وفرض الغرامات المالية على مخالفي التدابير والإجراءات والتعليمات المعتمدة للحد من انتشار فيروس كورونا.

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