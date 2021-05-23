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ضبط مركبتين محملتين بـ 13طناً مواد محظورة خلال تخزينها داخل مخبز في الشارقة

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  • ابوظبي - سيف اليزيد - اليوم 13:36
الإمارات

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كشفت بلدية مدينة الشارقة عن ضبط مركبتين محملتين بكمية كبيرة من المواد المحظورة خلال الجولات التفتيشية الدورية لفرق التفتيش التابعة لقسم التفتيش البلدي في قطاع خدمة المتعاملين، حيث بلغت كمية المواد المضبوطة حوالي 13 طن كان صاحبها يقوم بتخزينها تمهيداً للترويج لها وبيعها.
وتفصيلاً صرح خالد بن فلاح السويدي مساعد المدير العام لقطاع خدمة المتعاملين أن البلدية تكثف من حملاتها التفتيشية لرصد أية سلوكيات سلبية أو مشوّهة للمظهر الحضاري، ومتابعة كافة الملاحظات التي ترد عبر مركز الاتصال، وقد أسفر عن هذه الحملات الدورية والمفاجئة ضبط مركبتين محملتين بمواد محظورة، بلغت حمولة المركبة الأولى 7201 كيلو، والمركبة الثانية 5210 كيلو، تم ضبطتهما عندما كان صاحبهما يهم بتخزين البضاعة داخل مخبز في إحدى مناطق المدينة.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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