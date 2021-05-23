"حنا بدو" شعار النسخة السادسة من مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل



تطلق السعودية مهرجانها الأضخم على مستوى العالم للإبل بشعار جديد "حنا بدو"، وذلك اعتزازاً بالهوية التاريخية السعودية ودورها الفاعل في وضع اللبنات الأولى لحاضر المملكة وازدهارها وتطورها. وبهذا الصدد، أصدر الشيخ فهد بن فلاح بن حثلين رئيس مجلس إدارة نادي الإبل قراراً باعتماد عبارة "حنا بدو" كشعارٍ رسميٍ للنسخة السادسة من مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل.

ويأتي هذا القرار تفاعلاً مع حملة الشعب السعودي التي تصدرت وسائل التواصل الاجتماعي افتخاراً بماضي المملكة العربية السعودية وبداوة شعبها، وتأكيداً على تعلق وارتباط مواطني السعودية بتاريخهم وتاريخ أجدادهم. ويعد اهتمام نادي الإبل بالموروث التاريخي للمملكة جزءاً من رسالته التي تسهم في نقل التراث السعودي إلى العالم بشكل إيجابي.