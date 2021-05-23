الامارات | "كهرباء ومياه دبي" تدشّن 6 محطات نقل رئيسية جديدة خلال 2021 حتى الآن

شكرا لقرائتكم خبر عن "كهرباء ومياه دبي" تدشّن 6 محطات نقل رئيسية جديدة خلال 2021 حتى الآن والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ضمن جهودها لتوفير خدمات الكهرباء والمياه وفق أعلى معايير التوافرية والاعتمادية والكفاءة، دشنت هيئة كهرباء ومياه دبي 6 محطات نقل كهرباء رئيسية جديدة بقيمة إجمالية تجاوزت 1.1 مليار درهم منذ بداية 2021 وحتى 30 أبريل 2021، منها محطة جهد 400 كيلوفولت في مجمّع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، بقدرة تحويلية 2020 ميجافولت أمبير، وخمس محطات نقل رئيسية جهد 132 كيلوفولت في عدة مناطق في دبي بقدرة تحويلية 750 ميجافولت أمبير. وتغذي هذه المحطات مناطق السطوة ونخلة ديرة وجبل علي الصناعية الأولى ومنطقة أم الدمن.

وتطلّب إنجاز هذه المحطات أكثر من 10.6 مليون ساعة عمل آمنة بالرغم من المعوقات المرتبطة بانتشار جائحة كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال المراحل النهائية للتنفيذ، حيث تم استخدام أحدث التقنيات المعتمدة في إنشاء محطات الكهرباء عالمياً وذلك لضمان أعلى معايير الأمن والسلامة للحفاظ على صحة جميع موظفي الهيئة وأفراد المجتمع.

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي سعيد محمد الطاير، "نعمل في إطار رؤية وتوجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لتوفير بنية تحتية متطورة ومتكاملة للكهرباء والمياه لتلبية الطلب المتزايد ومواكبة احتياجات التنمية المستدامة في دبي. ويأتي تدشين محطات النقل الجديدة ضمن جهود الهيئة لرفع قدرة وكفاءة وجاهزية شبكة نقل الكهرباء في الإمارة للوفاء بالاحتياجات المستقبلية للمتعاملين والمطورين وقطاعات الأعمال، مع توفير هامش احتياطي مناسب، وبالاعتماد على أحدث أدوات استشراف المستقبل وأفضل التقنيات الرقمية والذكية، وذلك في إطار جهود الهيئة لتعزيز التحول الرقمي في جميع عملياتها الخدماتية والتشغيلية. وتصل القيمة الإجمالية لاستثمارات الهيئة في قطاع نقل الكهرباء إلى 8.8 مليار درهم، منها 2 مليار درهم لمشروعات النقل الرئيسية جهد 400 كيلوفولت و6.8 مليار درهم لمشروعات النقل الرئيسية جهد 132 كيلوفولت.

من جهته أشار النائب التنفيذي للرئيس لقطاع نقل الطاقة في الهيئة المهندس حسين لوتاه، إلى أن تنفيذ محطات النقل تم وفق الخطط الموضوعة رغم المعوقات المرتبطة بانتشار جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، موضحاً أن إجمالي محطات النقل جهد 400 كيلوفولت في دبي حتى 30 أبريل 2021 يبلغ 24 محطة، إضافة إلى 3 محطات قيد الإنشاء، بينما يصل إجمالي محطات النقل جهد 132 كيلوفولت إلى 312 محطة، إلى جانب 39 محطة قيد الإنشاء.

يشار إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلة بهيئة كهرباء ومياه دبي، حافظت وللعام الثالث على التوالي، على المرتبة الأولى عالمياً في الحصول على الكهرباء بحسب تقرير البنك الدولي لممارسة أنشطة الأعمال 2020 الذي يقيس سهولة ممارسة أنشطة الأعمال في 190 اقتصاداً حول العالم، وحصلت الهيئة على علامات كاملة في جميع مؤشرات محور الحصول على الكهرباء بما في ذلك الإجراءات؛ والوقت؛ والتكلفة؛ واعتمادية إمدادات الكهرباء وشفافية التعرفة. ويتم حالياً توصيل الكهرباء للمتعاملين في القطاعين التجاري والصناعي في دبي خلال 5 أيام وفي خطوة واحدة فقط من خلال خدمة "الناموس"، مع الإعفاء من رسوم التوصيل ومبلغ التأمين حتى 150 كيلووات. وتعد المدة اللازمة لتوصيل الكهرباء في دولة الإمارات، ممثلة بهيئة كهرباء ومياه دبي، الأقل عالمياً بحسب تقرير البنك الدولي.

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