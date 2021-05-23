شرطة أبوظبي تحث على الإبلاغ عند التعرض للابتزاز والاستغلال

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

حذرت شرطة أبوظبي من مخاطر الابتزاز وتدعو أفراد المجتمع والأبناء بعدم قبول صداقات من قبل أشخاص غرباء وعدم نشر الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بهم على مواقع التواصل الاجتماعي او إرسالها لهم والحذر من مواقع وتطبيقات التعارف فغالبا ما تكون بداية اصطياد الضحايا.

وأكدت أن طرق الوقاية من الابتزاز هو عدم الرضوخ للابتزاز وعدم الاستجابة لطلباتهم وعدم إرسال أي مبالغ مالية تحت أي تهديد مباشر والإبلاغ عن الابتزاز بالتواصل مع خدمة «أمان» والتي تعمل على مدار الساعة وبسرية تامة، على الرقم المجاني 8002626 (AMAN2626)، أو بوساطة الرسائل النصية (2828) او مراكز الدعم الاجتماعي بشرطة أبوظبي.

وأوضحت أن الابتزاز يقوم على تهديد الضحية بنشر صور أو مواد فيلمية أو تسريب معلومات سرية، مقابل مبالغ مالية، أو استغلال الضحية للقيام بأعمال غير مشروعة لمصلحة المبتزين كما يتم تنفيذ هذه الجرائم بطرق عدة، من أبرزها استدراج الأشخاص عن طريق إنشاء حسابات نسائية وهمية على منصات التواصل الاجتماعي، هدفها في الظاهر التعارف وفي الباطن الابتزاز، وعند التعارف يتم فتح بث مباشر بالكاميرا وتصوير الضحية في وضع مخل بالآداب.