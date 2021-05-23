رعاية 260 حيواناً أليفاً في رأس الخيمة

ابوظبي - سيف اليزيد - مريم بوخطامين (رأس الخيمة)

أكد المهندس أحمد الحمادي، مدير عام دائرة الخدمات العامة برأس الخيمة، أن الحيوانات الأليفة السائبة بالإمارة تلقى اهتماماً كبيراً لرعايتها والعناية بها وإعادة إيوائها، وتجسيداً لهذا الاهتمام تقدم الحكومة الدعم لأحد أكبر مراكز رعاية الحيوانات بالدولة تحت إدارة مؤسسة الزراعة التجميلية، التابع للدائرة، والتي يديرها فريق متكامل من الأطباء والمتخصصين البيطريين تحت اسم مركز رأس الخيمة للرعاية الحيوانية.

وأوضح الحمادي أن المركز يقوم بإيواء القطط والكلاب المصابة بالأمراض والجروح والتي تعرضت لحوادث، والضالة والتي تعاني سوء المعاملة، وإعادة تأهيلها والعناية بها، حيث يتضمن المركز مرافق متنوعة وبركة سباحة وحديقة للكلاب تبلغ مساحتها 9000 متر مربع، ويقوم المركز شهرياً بتسكين نحو 50 حيواناً، كما يقوم برعاية 120 كلباً و140 قطة بشكل متواصل.

وأشار إلى أن مركز رأس الخيمة للرعاية الحيوانية، هو منظمة غير ربحية تعنى بإعادة تسكين الحيوانات (الكلاب والقطط) وجعلها مؤهلة اجتماعياً، ولائقة صحيّاً وبما يشمل المركز من مستشفى بيطري ومكان آمن لرعاية الحيوانات في حالات السّفر والإجازات، وكذلك متجر لاحتياجات الحيوانات، حيث افتتح أبوابه في شهر يناير 2010.

رعاية خاصة للحيوانات الأليفة في رأس الخيمة

وبين أن مركز رأس الخيمة للرّعاية الحيوانيّة يقع في منطقة القصيدات ويتألف المأوى من مبنى للكلاب مكون من 28 بيتاً داخلياً وخارجياً، ومكاناً مخصّصاً للقطط يتألف من 15 غرفة، بالإضافة لذلك مساحات مخصّصة خارجيّة للحيوانات، مضيفاً أن المركز يضم مبنى مخصّصاً للإدارة وآخر للعيادة، ومتجراً للحيوانات الأليفة وغرفة لتبني الحيوانات، حيث يلتقي الحيوان الأليف بمربّيه المستقبليّ الذي سيقوم برعايته، ويكون لكلّ منهم الوقت والمكان الكافي للتّعرف على بعضهم البعض.

ويحتوي المأوى على ساحتين خارجيتين مخصصتين لركض الكلاب، مما يمكّن كل الكلاب من الرّكض بحرّية، والتآلف الاجتماعي مع بعضها والاستمتاع بحياتها كغيرها من الكلاب. بمجهود كبير من العاملين بداخل المركز والمتطوعين، نما المركز حتى أصبح على مستوى معروف من بين مراكز الرّعاية الحيوانيّة.

وأضاف الحمادي: أن المركز قام بإعادة هيكلة من ناحية وإضافة مسؤوليات جديدة تحت إشراف دائرة الأشغال والخدمات العامة التّابعة لحكومة رأس الخيمة. وكجزء من دائرة الأشغال والخدمات العامة وبدعم منهم، نتابع عملنا لتطوير مركز الرّعاية الحيوانية في دولة الإمارات العربيّة المتّحدة، ونسعى دائماً لتحقيق الأفضل في الخدمات التي نقدّمها.

وأوضح العاملون بمركز رعاية الحيوانات الأليفة برأس الخيمة أن المركز يقوم بإيجاد ملجأ للحيوانات (الكلاب والقطط) التي تمّ إلقاؤها وترويض الكلاب الضّالة، وبالتالي بالقيام بالتقاط القطط والكلاب السّائبة غير المروّضة للتقليل من تكاثرها في الشارع العام، ناهيك عن ترويج مبدأ المسؤولية في اقتناء الحيوان الأليف، والتي تشمل النّصيحة في التّعقيم، الغذاء، التّلقيح، خدمة إعطاء الحيوان هويّة بمنحه رقاقات تحت الجلد وتسجيلها، بالإضافة إلى الدور التثقيفي وتوعية العامّة عن قانون مراكز الرّعاية الحيوانيّة وتطبيقه في المجتمع، ورفع مستوى وعي الأفراد.