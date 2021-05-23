الامارات | القبض على شخص تخصّص بسرقة المركبات المهملة في الشارقة

شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على شخص تخصّص بسرقة المركبات المهملة في الشارقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ألقى قسم التحريات والمباحث الجنائية بإدارة شرطة المنطقة الوسطى في الشارقة، القبض على شخص من جنسية دولة عربية تخصّص في سرقة المركبات المتروكة والمهملة من قِبل أصحابها لفترات طويلة، بالساحات الترابية الخالية وبالطرقات بين البنايات السكنية، في وقت وجيز من تلقي البلاغ.

وأوضح مدير إدارة شرطة المنطقة الوسطى بالإنابة، العقيد حمد عبدالله الريامي، أن بلاغاً ورد إلى عمليات شرطة المنطقة الوسطى من قبل عربي، أفاد فيه بأن مجهولاً قام بسرقة مركبته بلوحاتها من خلف البناية التي يقيم فيها، بعد أن اعترف بإهماله لتركه مفتاح المركبة داخلها وقت مغادرتها.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحثي من قسم التحريات والبحث الجنائي بالإدارة، للقيام بأعمال البحث والتحري عن المركبة المفقودة وضبط الجاني، ومن خلال المتابعة المستمرة من جانب أفراد الفريق تم رصد المركبة المسروقة، وبعد إتمام جمع الاستدلالات، تم القبض على أحد الأشخاص من جنسية عربية، بعد أن تبين أنه من سرق السيارة وباعها لشخص آخر، وبمواجهته بالمركبة موضوع البلاغ اعترف بأنه سرقها، إلى جانب ارتكابه سرقة مركبات أخرى تركها أصحابها متوقفة لفترات طويلة في الساحات العامة من دون استخدام، وبناء على اعترافه بما نُسب إليه، تم توقيفه وإحالته إلى النيابة العامة في الشارقة.

وأشار الريامي إلى أن القيادة العامة لشرطة الشارقة، ممثلةً بإدارة الشرطة المجتمعية، وبالتعاون مع إدارة المرور والدوريات، وبلدية مدينة الشارقة، أطلقت في وقت سابق حملةً ميدانيةً تستهدف المركبات المهملة، والمتروكة، والمطلوبة أمنياً، بعد رصد عدد من المركبات المتوقفة لفترات طويلة من قبل أصحابها، التي من الممكن أن تُستغل على حالتها في أعمال غير مشروعة، أو قد تتعرض للعبث بها أو سرقتها من قبل ضعاف النفوس، في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز الأمن والأمان في الإمارة.

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