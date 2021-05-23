الامارات | خدمة المترو إلى «إكسبو 2020» متاحة يونيو المقبل

شكرا لقرائتكم خبر عن خدمة المترو إلى «إكسبو 2020» متاحة يونيو المقبل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن المدير العام رئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات بدبي مطر محمد الطاير، تشغيل محطتي مجمع دبي للاستثمار، وإكسبو 2020، على مسار 2020 لمترو دبي، الذي يمتد من محطة الراشدية على الخط الأحمر إلى محطة إكسبو 2020، في الأول من يونيو المقبل، وذلك بعد مرور ستة أشهر على تشغيل المسار الذي انطلقت أولى رحلاته في الأول من يناير من العام الجاري، بأربع محطات هي: جبل علي (وهي محطة انتقالية مع الخط الأحمر)، والحدائق، وديسكفري جاردنز، والفرجان.

وأشار إلى أنه اعتباراً من الأول من يونيو المقبل، ستكون رحلات مترو دبي على الخط الأحمر مباشرة بين محطة الراشدية ومحطة إكسبو 2020، فيما ستكون محطة جبل علي، محطة انتقالية للركاب المتجهين إلى محطة الإمارات العربية المتحدة للصرافة، والعكس، وستكون خدمة المترو إلى محطة إكسبو 2020 متاحة في يونيو للمخولين بدخول موقع الحدث الدولي فقط، لحين افتتاحه الرسمي أمام الجمهور في الأول من أكتوبر، حيث سيكون بمقدور الجميع استخدام خدمة المترو للوصول إلى المعرض، كما سيكون تشغيل محطات عقارات جميرا للجولف تزامناً مع انطلاق المعرض.

وقال الطاير إن «افتتاح المحطتين على مسار 2020، يأتي تزامناً مع بدء العد التنازلي لاستضافة دبي معرض (إكسبو 2020 دبي)، الحدث العالمي الذي ينطلق في الأول من أكتوبر 2021 حتى 31 مارس 2022، بمشاركة 190 دولة».

وأشار إلى أن الرحلة بين محطتي جبل علي والإمارات العربية المتحدة للصرافة تستغرق 11 دقيقة و42 ثانية، وسيكون زمن التقاطر ثابتاً بين القطارات سبع دقائق و30 ثانية، وسيُقدم موعد تشغيل الخط الأخضر لمترو دبي، ليكون في الساعة الخامسة صباحاً، وسيكون زمن التقاطر بين القطارات خمس دقائق خلال أوقات الذروة.

وأوضح أن المرحلة المقبلة ستشهد دخول المشغل الجديد لمترو دبي (تحالف شركات كيوليس، وميتسوبيشي للصناعات الهندسية الثقيلة، وميتسوبيشي كوربوريشن)، في العملية التشغيلية لمترو دبي بالتنسيق الكامل مع المشغل الحالي: (شركة سيركو)، وذلك تمهيداً لانتقال عمليات تشغيل وصيانة مترو دبي، وتشغيل ترام دبي، بشكل رسمي اعتباراً من 8 سبتمبر المقبل.

وأضاف: «الهيئة خصصت 35 حافلة مواصلات، تعمل على محطات مسار 2020، لتسهيل وصول الركاب من وإلى محطات المترو».

• تشغيل محطتي مجمع دبي للاستثمار، وإكسبو على مسار 2020 لمترو دبي.

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