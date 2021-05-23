الامارات | جامعة الإمارات تكرّم أعضاء من هيئة التدريس

شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الإمارات تكرّم أعضاء من هيئة التدريس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كرّمت جامعة الإمارات مجموعة من أعضاء هيئة التدريس الأكاديمي والمحاضرين بجائزة الجامعة للتميز، تقديراً لتميزهم في مجالات التدريس والبحث العلمي وخدمة الجامعة والمجتمع، واعترافاً بإسهاماتهم البارزة في تحقيق رسالة الجامعة.

وشملت قائمة الفائزين بالجائزة للعام الأكاديمي 2020-2021 في مجال التميز بالبحث العلمي: الدكتور عبدالحميد مراد من كلية الهندسة، والدكتور خالد الطرابيلي من كلية العلوم.

أما في مجال التميز في خدمة الجامعة والمجتمع فحاز جائزة التميز كل من: الدكتور عمر الديب من كلية الهندسة، والدكتورة نجوى الحوسني من كلية التربية، والدكتورة فاطمة المسكري من كلية الطب والعلوم الصحية.

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