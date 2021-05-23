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الامارات | جامعة الإمارات تكرّم أعضاء من هيئة التدريس

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العين ■ وام 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كرّمت جامعة الإمارات مجموعة من أعضاء هيئة التدريس الأكاديمي والمحاضرين بجائزة الجامعة للتميز، تقديراً لتميزهم في مجالات التدريس والبحث العلمي وخدمة الجامعة والمجتمع، واعترافاً بإسهاماتهم البارزة في تحقيق رسالة الجامعة.

وشملت قائمة الفائزين بالجائزة للعام الأكاديمي 2020-2021 في مجال التميز بالبحث العلمي: الدكتور عبدالحميد مراد من كلية الهندسة، والدكتور خالد الطرابيلي من كلية العلوم.

أما في مجال التميز في خدمة الجامعة والمجتمع فحاز جائزة التميز كل من: الدكتور عمر الديب من كلية الهندسة، والدكتورة نجوى الحوسني من كلية التربية، والدكتورة فاطمة المسكري من كلية الطب والعلوم الصحية.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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