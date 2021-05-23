الامارات | طقس اليوم صحو صباحاً وحار ظهراً ورطب ليلاً

شكرا لقرائتكم خبر عن طقس اليوم صحو صباحاً وحار ظهراً ورطب ليلاً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقّع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً بوجه عام، وتظهر السحب المنخفضة صباحاً، شرقاً، وقد تكون ركامية بعد الظهر. ويكون حاراً ظهراً، ورطباً ليلاً وصباح الإثنين على بعض المناطق الساحلية. أما الرياح فتكون خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وتكون وجهتها جنوبية شرقية - شمالية غربية بسرعة تراوح ما بين 10 - 20 كيلومتراً في الساعة، تصل إلى 30 كيلومتراً.

كما توقّع أن يكون الخليج العربي خفيف الموج، وأن يحدث المدّ الأول عند الساعة الـ10:06 والثاني عند الساعة الـ23: 6. والجزر الأول عند الساعة الـ16:23 والثاني عند الساعة الـ05:24. ويكون بحر عمان خفيف الموج، فيما يحدث المدّ الأول عند الساعة الـ18:52 والثاني عند الساعة الـ08:11، والجزر الأول عند الساعة الـ12:45 والثاني عند الساعة الـ01:37.

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