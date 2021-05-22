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الامارات | محمد بن راشد: اقتصاد الإمارات خلق 248 ألف وظيفة بقطاعات التجزئة والمالية والتقنية

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الإمارات اليوم ■ دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في تغريدة على موقع «تويتر»، أمس: «انكمش اقتصاد العالم 4%، وتراجعت التجارة الدولية 20%، وفقد العالم ملايين الوظائف في 2020.. في نفس العام اقتصاد الإمارات خلق 100 ألف وظيفة بقطاع التجزئة والتجارة الإلكترونية، و148 ألف وظيفة بقطاع المالية والتقنية والاتصالات.. نكرر: إدارة الأزمات تخلق فرصاً.. وأزمات الإدارة تدمر مكاسب».

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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