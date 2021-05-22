تعرف على طقس الإمارات غدا الأحد

ابوظبي - سيف اليزيد - يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام، وتظهر السحب المنخفضة صباحاً شرقاً، قد تكون ركامية بعد الظهر، وحاراً نهاراً، ورطباً ليلاً وصباح الاثنين على بعض المناطق الساحلية.

الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة وتكون جنوبية شرقية - شمالية غربية/ 10 - 20 تصل إلى 30 كم/س.

الخليج العربي خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند 10:06 والمد الثاني عند 23: 06. والجزر الأول عند الساعة 16:23 والجزر الثاني عند الساعة 05:24.

بحر عمان خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند 18:52 والمد الثاني عند الساعة 08:11. والجزر الأول عند الساعة 12:45 والجزر الثاني عند الساعة 01:37.