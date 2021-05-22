إتاحة خدمة المترو إلى محطة إكسبو 2020 مطلع يونيو

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلن معالي مطر محمد الطاير المدير العام رئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، تشغيل محطتي مجمع دبي للاستثمار وإكسبو 2020، على مسار 2020 لمترو دبي الذي يمتد من محطة الراشدية على الخط الأحمر إلى محطة إكسبو 2020، في الأول من يونيو المقبل، وذلك بعد مرور ستة أشهر على تشغيل المسار الذي انطلقت أولى رحلاته في الأول من يناير من العام الجاري، بأربع محطات هي جبل علي /وهي محطة انتقالية مع الخط الأحمر/، والحدائق، وديسكفري جاردنز، والفرجان.

وقال الطاير إنه واعتباراً من الأول من يونيو المقبل ستكون رحلات مترو دبي على الخط الأحمر مباشرة بين محطة الراشدية ومحطة إكسبو 2020، فيما ستكون محطة جبل علي، محطة انتقالية للركاب المتجهين إلى محطة الإمارات العربية المتحدة للصرافة، والعكس، وستكون خدمة المترو إلى محطة إكسبو 2020 متاحة في يونيو للمخولين بدخول موقع الحدث الدولي فقط لحين افتتاحه الرسمي أمام الجمهور في الأول من أكتوبر، حيث سيكون بمقدور الجميع استخدام خدمة المترو للوصول للمعرض، كما سيكون تشغيل محطات عقارات جميرا للجولف تزامناً مع انطلاق المعرض.

وأضاف معاليه أن افتتاح المحطتين على مسار 2020، يأتي تزامناً مع بدء العد التنازلي لاستضافة معرض "إكسبو 2020 دبي"، الحدث العالمي الكبير، الذي ينطلق في الأول من أكتوبر 2021 حتى 31 مارس 2022، بمشاركة 190 دولة، كما يأتي أيضاً بعد إتمام جميع الاختبارات الخاصة بكفاءة أداء أنظمة القطارات والسلامة، وعمل التجارب التشغيلية من قبل مشغل خدمة القطارات، للتحقق من جاهزية المشغل قبل البدء بالتشغيل الفعلي للخدمة، مشيراً إلى أن المرحلة الماضية شهدت إجراء 31 عملية اختبار ناجحة، شملت مركز مراقبة العمليات، وعمليات المحطات، وطاقم عربات القطارات، وفريق الهندسة والصيانة، وخدمات الطوارئ، كما انتهت الهيئة من تدريب 152 موظفاً استعداداً للمرحلة الثانية من تشغيل مسار 2020. وقال الطاير : ستنطلق أولى رحلات مترو دبي من محطة الراشدية على الخط الأحمر إلى محطة إكسبو 2020 والعكس، في الأيام من السبت إلى الأربعاء في الساعة الخامسة صباحاً، وآخر رحلة في الساعة 12:00 ليلاً، فيما تنطلق الرحلة الأولى يوم الخميس في الساعة الخامسة صباحاً، والرحلة الأخيرة في الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، أما يوم الجمعة فتبدأ الرحلة الأولى في الساعة العاشرة صباحاً، وستكون الرحلة الأخيرة في الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، وتستغرق الرحلة من محطة الراشدية إلى محطة إكسبو 2020، ساعة و14 دقيقة، وسيكون زمن التقاطر بين القطارات دقيقتين و38 ثانية خلال أوقات الذروة، بمعدل 24 قطارا في الساعة الواحدة في الاتجاه الواحد، وبطاقة استيعابية تقدر بنحو 16000 راكب في الساعة في الاتجاه الواحد، فيما تستغرق الرحلة بين محطتي جبل علي والإمارات العربية المتحدة للصرافة، 11 دقيقة و42 ثانية، وسيكون زمن التقاطر ثابت بين القطارات سبع دقائق و30 ثانية، وسوف يُقدم موعد تشغيل الخط الأخضر لمترو دبي، ليكون في الساعة الخامسة صباحاً، وسيكون زمن التقاطر بين القطارات خمس دقائق خلال أوقات الذروة.

وأوضح معالي المدير العام رئيس مجلس المديرين أن المرحلة القادمة ستشهد دخول المشغل الجديد لمترو دبي /تحالف شركات كيوليس، وميتسوبيشي للصناعات الهندسية الثقيلة، وميتسوبيشي كوربوريشن/، في العملية التشغيلية للمترو بالتنسيق الكامل مع المشغل الحالي /شركة سيركو/، وذلك تمهيداً لانتقال عمليات تشغيل وصيانة مترو دبي، وتشغيل ترام دبي، بشكل رسمي اعتباراً من 8 سبتمبر المقبل.