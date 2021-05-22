الامارات | المدارس تبدأ رصد درجات الطلبة على "المنهل"

شكرا لقرائتكم خبر عن المدارس تبدأ رصد درجات الطلبة على "المنهل" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تبدأ المدارس في رصد درجات الطلبة من الصف الأول إلى الصف الثامن (الحلقتين الأولى والثانية)، غداً الأحد، على نظام درجات الطالب "المنهل"، وذلك استعداداً الامتحانات نهاية العام الدراسي الجاري، حيث فتحت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي للمدارس شاشات تقييم الطلبة ورصد الدرجات، حسب رسالة تلقتها إدارات المدارس من مديري النطاق الخميس الماضي.

ووجّهت إدارات المدارس الحكومية معلميها إلى الانتهاء من احتساب درجات الواجبات والمشروعات والاختبارات والتكليفات كافة قبل نهاية شهر مايو الجاري، والانتهاء من رصد الدرجات ومن الزيارات الصفية للمعلمين قبل نهاية الشهر نفسه، إضافة إلى الانتهاء من الزيارات الصفية للمعلمين، وتحديث بيانات المعلمين على المنهل، ورفع طلبات التحويل للتربية الخاصة لتقييم حالات الطلبة أصحاب الهمم.

طالبت الإدارات المدرسية من معلميها ضرورة الانتهاء من المقررات الدراسية (المنهاج) قبل نهاية شهر مايو الجاري، وذلك استعداداً لامتحانات نهاية العام الدراسي الجاري، للصفوف من الرابع حتى الثاني عشر.

وحددت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، أخيراً، موعد بدء امتحانات نهاية العام للطلبة في الصفوف من الرابع إلى 12، في الثامن إلى 17 من يونيو المقبل، وذلك بعد أن اتخذت المؤسسة الإجراءات كافة الكفيلة بتأدية الطلبة للامتحانات، واضعة سلامتهم على رأس أولوياتها، فيما تنطلق اليوم الاختبارات التدريبية للصفوف نفسها، والتي تستمر حتى 27 من الشهر الجاري.

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