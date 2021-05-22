الامارات | سعيد المعمري يرسل رسالة سلام من أعلى قمم أرمينيا

شكرا لقرائتكم خبر عن سعيد المعمري يرسل رسالة سلام من أعلى قمم أرمينيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد إمارة الفجيرة، وبدعم من صندوق رعاية الشباب في حكومة الفجيرة، تمكن المغامر الإماراتي، سعيد المعمري، من إتمام رحلة التسلق إلى أعلى قمة في أرمينيا بجبل آراغاتس، الذي يتبع لمقاطعة آلرغاتسون

وتأتي رحلة تسلق المغامر الإماراتي سعيد المعمري ضمن مبادرة "قمة السلام" والتي تهدف إلى الوصول لأعلى قمم العالم من أجل نشر رسالة محبة وسلام وتسامح ورفع علم دولة الإمارات العربية المتحدة كدولة تنشر السلام في كل مكان.

واستغرقت رحلة المعمري إلى قمة جبل آراغاتس على ارتفاع 4,092 متر نحو 14 ساعة متواصلة بين صعود وهبوط بسلام، حيث تم تكريمه من قبل الاتحاد الأرميني لمشي المسافات الطويلة وتسلق الجبال.

وفي هذه المناسبة، توجه سعيد المعمري بالشكر إلى سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة على دعمه الدائم للرياضة والرياضيين، مؤكدا على مواصلة تحقيق الإنجازات في مجال رياضة تسلق الجبال والوصول إلى مستوى ثقة سموه وتوجيهاته الحكيمة.

وأضاف المعمري : لقد صممت على تنفيذ مبادرة "قمة السلام" لنشر السلام من بلد السلام الإمارات العربية المتحدة، رغم أن مهمة تسلق الجبال، تعد تحدي ببذل الكثير من المجهود البدني والذهني، بالإضافة إلى مواجهة العوارض البيئية التي تؤخر من الوقت ولكن في كل مرة كنت اتسلق كنت أرى نفسي في أعلى القمم لأنشر مبادرة السلام وأرفع اسم دولتي الحبيبة. وبحمد لله، اليوم أتممت الوصول لـ 63 قمة عالمية وأتطلع للمزيد من القمم القادمة لنشر هدف المبادرة عالمياً.

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