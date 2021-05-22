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الامارات | محمد بن راشد: اقتصادنا خلق 100 ألف وظيفة بقطاع التجزئة والتجارة الالكترونية

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موقع الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عبر حساب سموه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر": انكمش اقتصاد العالم 4٪ وتراجعت التجارة الدولية 20٪ وفقد العالم ملايين الوظائف في 2020.. بينما خلق اقتصادنا 100ألف وظيفة بقطاع التجزئة والتجارة الالكترونية و 148 ألف وظيفة بقطاع المالية والتقنية والاتصالات.

وأضاف سموه نكرر: إدارة الأزمات تخلق فرصاً.. وأزمات الإدارة تدمر مكاسباً.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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