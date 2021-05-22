أشرف محمود: الإمارات تعزز مكانتها كوجهة عالمية لريادة الأعمال

أكد السيد أشرف محمود، رئيس مجلس إدارة مجموعة أراس، أهمية قانون وزارة الاقتصاد الأخير بشأن إلغاء شروط الوكيل المواطن لتراخيص الأنشطة والشركات العالمية، والسماح للمستثمرين بتأسيس وتملك الأعمال بالكامل، والذي سيعمل على تعزيز ورفع وتيرة الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الدولة خلال الفترة القادمة. وأشار بأن هذا القانون سيساهم في زيادة نمو وانتعاش الاقتصاد الوطني، خاصة أن معرض "إكسبو 2020 دبي" سيساهم في جذب مزيد من تدفقات الاستثمارات الأجنبية في مختلف القطاعات الحيوية لدولة الإمارات.

وأشار رئيس مجلس إدارة مجموعة أراس، بأن هذا القانون يعكس الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة باستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتعزيز مكانة الدولة كوجهة عالمية للأعمال من خلال توفير بيئة محفزة للاستثمار. ويرى محمود بأن الإمارات تعتبر الوجهة الأنسب للاستثمار الأجنبي على مستوى المنطقة، لحرصها الدائم على توفير بيئة استثمارية متكاملة ومرنة، وسن مثل هذا القانون سيفتح شهية مزيد من المستثمرين الأجانب للقدوم إلى الدولة، نظراً لأن المستثمر الأجنبي أصبح يعامل معاملة المواطن في مجال الاستثمار.

ويتوقع بأن الاستثمارات الأجنبية ستشهد نمواً خلال الفترة القادمة في إمارة دبي خاصةً والإمارات عامة، بشكل يتفوق على نسبة النمو التي حققتها الدولة خلال الربع الأول من عام 2021.

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