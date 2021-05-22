«استشاري الشارقة» يبحث سياسة «التسجيل العقاري»

ابوظبي - سيف اليزيد - الشارقة (وام)

بحثت لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والبلديات وشؤون الأمن والمرافق العامة بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، خلال اجتماعها الذي عقدته أمس الأول بمقر المجلس مختلف أعمالها ضمن دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي العاشر حيث تستعد لمناقشة أهداف واختصاصات دائرة التسجيل العقاري وأدوارها في خدمة الإمارة، كما اطلعت اللجنة خلال الاجتماع على التقارير والمقترحات المحالة إليها من قبل لجان المجلس، واتخذت القرارات المناسبة إلى جانب متابعتها لمختلف الموضوعات التي تهم المجتمع وتمس قضايا ذات اهتمام لدى المواطنين، مؤكدة تواصل دورها، لاسيما ما يتصل بمتابعة أداء الدوائر الحكومية وأدوارها في خدمة المجتمع ومستوى خدماتها.

ترأس الاجتماع عبيد محمد القابض الطنيجي مقرر اللجنة، والأعضاء الدكتور محمد أحمد الكوس، وأحمد راشد علي النقبي وعبدالله مصبح الخاصوني الكتبي، وعلي سيف النداس وعبيد عوض الطنيجي.

وأشار الطنيجي إلى أهمية مناقشة الموضوعات ذات الصلة بأعمال دوائر وهيئات حكومة الشارقة بهدف الوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمجتمع وسرعتها وجودتها في ظل توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، حيث حددت اللجنة موعداً لزيارة دائرة التسجيل العقاري ولقاء كبار المسؤولين بها، والوقوف على أدوارها وإنجازاتها.