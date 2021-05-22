«بلسان عربي» في «القاسمية»

ابوظبي - سيف اليزيد - الشارقة (الاتحاد)

أطلقت الجامعة القاسمية مبادرتها «بلسان عربي مبين» قدَّمَتْ خلالها عدداً من المحاضرات التفاعلية استفاد منها حتى الآن أكثر من 200 طالب وطالبة من الطلبة غير العرب المرشحين للدراسة بكليات الجامعة يمثلون 40 دولة.

وحققت المبادرة نجاحًا كبيرًا بالتوجه الكامل نحو التعلم الإلكتروني والدراسة الكاملة «عن بُعد» في محاضرات تفاعلية متزامنة مزوّدة بأوعية تعليمية تمكن الطلبة «ذكوراً وإناثاً» من اكتساب أسس اللغة العربية التواصليَّة تحدُّثًا وكتابةً إضافةً للمهاد التخصصي في الأغراض الخاصَّة الداعِمَة للدراسة في مختلف التخصصات بكليات الجامعة الخمس.