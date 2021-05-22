تفاهم بين «شرطة دبي» و«شؤون القُصر»

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (الاتحاد)

وقعت القيادة العامة لـ«شرطة دبي» مذكرة تفاهم مع مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر بدبي، وذلك في إطار توطيد أواصر التعاون والتنسيق بين الجهتين لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للطرفين، وتوحيد الجهود المشتركة، وبصفة خاصة في المبادرات الإنسانية والمسؤولية المجتمعية.

وقع المذكرة من جانب «شرطة دبي»، اللواء عبدالله حسين خان أهلي، مساعد القائد العام لشؤون إسعاد المجتمع والدعم اللوجستي، وعلي محمد المطوع، الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وشؤون القصر بدبي، بحضور عدد من المسؤولين من كلا الجانبين.

ورحب اللواء أهلي، في بداية اللقاء بالشراكة بين الجانبين، مؤكداً أن «شرطة دبي» بمختلف قطاعاتها تعمل على تعزيز شراكتها مع مختلف الجهات، وأن جوانب المسؤولية المجتمعية والمبادرات الإنسانية تعد إحدى أولويات خطط المبادرات التي تحرص «شرطة دبي» على تنفيذها باستمرار، ويمثل هذا الجانب أولوية في العمل الشرطي الذي يرسخ قيم العطاء والتكافل والأمان لتحقيق الاستقرار والسعادة للمجتمع.