الامارات | حمدان بن محمد في أول صورة مع التوأم راشد وشيخة

شكرا لقرائتكم خبر عن حمدان بن محمد في أول صورة مع التوأم راشد وشيخة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، عبر «إنستغرام»، أول صور تجمعه مع مولوديه التوأم، الشيخ راشد بن حمدان بن محمد بن راشد، والشيخة شيخة بنت حمدان بن محمد بن راشد.

وعقب نشر سموه الصورة، انهالت التهاني والتبريكات من المتابعين، داعين الله تعالى بأن يجعلهما قرة عين لوالديهما، متمنين للمولودين دوام الصحة والعافية.

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