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الامارات | حمدان بن محمد في أول صورة مع التوأم راشد وشيخة

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الإمارات اليوم - دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، عبر «إنستغرام»،  أول صور تجمعه مع مولوديه التوأم، الشيخ راشد بن حمدان بن محمد بن راشد، والشيخة شيخة بنت حمدان بن محمد بن راشد.

وعقب نشر سموه الصورة، انهالت التهاني والتبريكات من المتابعين، داعين الله تعالى بأن يجعلهما قرة عين لوالديهما، متمنين للمولودين دوام الصحة والعافية.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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