الامارات | ميكروسكوب.. في الميدان

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فتحت كليات التقنية العليا باب التحويل للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي المقبل، الأسبوع الماضي، وذلك للطلبة من مؤسسات التعليم العالي الحكومية (جامعة الإمارات وجامعة زايد)، ولخريجي الثانوية العامة من السنوات السابقة، لجميع الطلبة من الجنسيات المختلفة.

وأكدت الكليات على «تويتر» أن فرصة التحويل أمام الطلبة مستمرة حتى العاشر من يونيو المقبل، داعية الطلبة الراغبين في التحويل للدراسة بها إلى تقديم طلباتهم عبر موقع وزارة التربية والتعليم.

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